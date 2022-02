IPL Auction 2022: तेज गेंदबाजों पर जमकर बरसा पैसा, साढ़े 55 करोड़ में बिके पांच भारतीय पेसर्स

IPL Auction, Indian Pacers Got More than 10 Crores Rupees: आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन 10 खिलाड़ी 10 करोड़ से अधिक कीमत पर बिके जिसमें से 7 तेज गेंदबाज शामिल हैं। इन 7 में से पांच नाम भारतीय गेंदबाजों के हैं। जिसमें दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं।

भारत के चार तेज गेंदबाजों को 10 करोड़ या उससे अधिक कीमत मिली है, सीएसके ने दीपक चाहर और आरसीबी ने हर्षल पटेल को वापस टीम में जोड़ा है (सोर्स- ट्विटर)

