रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2021 के लिए हुई नीलामी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार (20 फरवरी) को कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी ने छोटी नीलामी में कैसा प्रदर्शन किया। उन्हें विश्वास है कि नए खिलाड़ी इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में फ्रेंचाइजी मदद करेंगे। आरसीबी ने नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिश्चियन और कायेल जेमिसन जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया।

फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के लिए 14.25 और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायेल जेमिसन के लिए 15 करोड़ खर्च किए। विराट कोहली की टीम ने नीलामी में कई बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। विराट ने कहा, ‘‘खरीदे गए खिलाड़ियों और नीलामी के परिणाम से बहुत खुश हूं। हमें वो मिल गया जो टीम के संतुलन और मजबूती के लिए हम चाहते थे। पिछला सीजन हमारे लिए काफी अच्छा था। हमें विश्वास है कि टीम में जुड़ने वाले नए खिलाड़ी टीम को सही दिशा में जाने में मदद करेंगे।’’

“I just want to say it again, to the best fanbase… We look forward to your support”- Captain Kohli addresses RCB fans and shares his views about the recently concluded #IPLAuction and our #ClassOf2021@imVkohli#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/qUxt9xTVSj

