आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार (18 फरवरी) को चेन्नई में हुई। इस दौरान पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दो तेज गेंदबाजों झाए रिचर्डसन और रिले मेरेडिथ पर सबसे ज्यादा खर्च किए। रिचर्डसन को पंजाब ने 14 करोड़ और मेरेडिथ को 8 करोड़ रुपए में खरीदा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख खान को लेकर हुई।

शाहरुख को पंजाब ने 5.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम शामिल किया। शाहरुख ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लंबे-लंबे शॉट लगाकर सबको प्रभावित किया था। उन्हें खरीदने के बाद पंजाब किंग्स की को-ऑनर प्रीति जिंटा काफी खुश नजर आई। उन्हें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर देखा और उनके बेटे आर्यन खान को चिढ़ाती हुई नजर आईं। शाहरुख के बेटे आर्यन पहली बार आईपीएल नीलामी में टेबल पर बैठे दिखाई दिए। प्रीति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा- हमें शाहरुख खान मिल गए।

