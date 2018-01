टीम इंडिया और धोनी के आलोचक रहे इस क्रिकेटर को राजस्थान रॉयल्स ने दी जगह, चेन्नई सुपर किंग्स ने यूं दिया जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 की चर्चा हर जगह की जा रही है। दो साल बाद कमबैक करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स का मैच देखने के लिए हर कोई काफी उत्साहित है। आईपीएल के लिए हुई क्रिकेटर्स की नीलामी की प्रक्रिया में भी लोगों ने बेहद दिलचस्पी दिखाई। नीलामी में कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम से ही लोग कांपते हैं, उन्हें जल्दी खरीददार नहीं मिला तो कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी भी देखने को मिले जिनके ऊपर फ्रेचाइसी ने करोड़ों रुपए का दांव लगा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने भी वेस्टइंडीज के 22 वर्षीय जोफ्रा आर्चर पर 7.20 करोड़ रुपए का दांव लगाया है। राजस्थान आर्चर को खरीदकर काफी खुश है।

राजस्थान ने ट्वीट कर जोफ्रा आर्चर का टीम में स्वागत किया था और लिखा था, ‘वेस्टइंडीज क्रिकेटिंग सेंसेशन जोफ्रा आर्चर की ओर से एक संदेश है। उनके अच्छी आदतों से आप बेवकूफ मत बनिएगा। वह फील्ड में बेहद की शानदार प्रदर्शन करते हैं।’ इसके अलावा राजस्थान ने ट्विटर पर जोफ्रा का एक वीडियो भी पोस्ट किया और कहा, ‘शानदार! कौन-कौन जोफ्रा का राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बनने से उत्साहित है।’

जोफ्रा के बारे में आपको यह बात जानना बेहद जरूरी है कि भले ही वह आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन वह इंडियन क्रिकेट टीम के फैन नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अक्सर ही टीम इंडिया की आलोचना की है। इसके अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन भले ही पूरी दुनिया है, लेकिन जोफ्रा धोनी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। उन्हें अक्सर ही ट्विटर पर धोनी की आलोचना करते हुए देखा गया है। जब राजस्थान ने ट्विटर के माध्यम से वेस्टइंडीज के इस बेबाक क्रिकेटर का अपनी टीम में स्वागत किया तब धोनी के फैन्स ने उनके पुराने ट्वीट्स वायरल कर दिया। एक ट्विटर यूजर ने जोफ्रा के कुछ ट्वीट्स की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हां, उनकी अच्छी आदतों से आप बेवकूफ मत बनिएगा।’ उसके बाद बहुत से क्रिकेट फैन्स ने ट्विटर के माध्यम से जोफ्रा को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Yep don't let his good manners fool you pic.twitter.com/bkQGjhvQyx — Abhay Chaudhary (@ImAbhay3) January 28, 2018

Why are u destroying his IPL career ? — Arnav Singh (@Arnavv43) January 28, 2018

You are exposing him badly — Arfan (@Im__Arfan) January 28, 2018

..When Dhoni sir wl blast him….he wl realise who Dhoni is…and what is the power of Indian… — Dibya Nag (@DibyaNag2) January 29, 2018

हर किसी को यह लग रहा था टीम इंडिया और धोनी के आलोचक रहे जोफ्रा का भले ही राजस्थान ने स्वागत किया हो, लेकिन चेन्नई उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई ने जोफ्रा के लिए कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर हर कोई काफी हैरान हो गया। सीएसके ने नफरत को कोई जगह न देते हुए ट्वीट किया, ‘जोफ्रा, loooooooove!’

Jofra looooooooove! — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 29, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App