IPL Auction 2018: जयदेव उनादकट बने सबसे महंगे भारतीय प्लेयर, पढ़ें पंजाब-चेन्नई की लड़ाई में कैसे भारी पड़ा राजस्थान रॉयल्स

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 के लिए इस वक्त खिलाड़ियों की नीलामी जारी है। नीलामी के दूसरे दिन रविवार यानी आज जयदेव उनादकट सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। उन्नादकत के ऊपर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगी। जयदेव को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उनादकट के लिए बोली लगने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प रही। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपरकिंग्स दोनों ही फ्रेंचाइसी खरीदना चाह रही थीं, लेकिन आखिरी में राजस्थान ने उन्हें खरीद लिया। दरअसल जयदेव का बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए था। पंजाब और चेन्नई दोनों ही उन्हें खरीदना चाह रही थीं। दोनों के बीच जयदेव को लेकर बोली लगते गई। देखते ही देखते जयदेव का प्राइस 11 करोड़ रुपए हो गया। पंजाब जयदेव को 11 करोड़ में खरीदने ही वाला था कि बीच में ही राजस्थान ने इस प्रक्रिया को बाधित करते हुए 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगा दी और जयदेव को खरीद लिया। राजस्थान ने ट्विटर पर जयदेव उन्नादकत को खरीदने की जानकारी देते हुए बहुत ही स्पेशल जीआईएफ पोस्ट किया।

The Royals always spring a surprise!#PadhaaroSa @JUnadkat!

A hearty welcome to the Royals' Squad!

धुआंदार गेंदबाज जयदेव उनादकट अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे!

.#AbBajegaDanka #IPL2018 #HallaBol #IPLAuction pic.twitter.com/WPFabB5F6C

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 28, 2018