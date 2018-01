इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलेंगे। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए वाले मैकुलम को बेंगलुरु ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। न्यूजीलैंड के यह क्रिकेटर आरसीबी से जुड़ने के बाद काफी खुश हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी बेंगलुरु की तरफ से आईपीएल में खेल रहे हैं। बेंगलुरु ने डिविलियर्स को 11 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया था, इस वजह से उनके ऊपर बोली नहीं लगी। मैकुलम के साथ-साथ डिविलियर्स भी आरबीसी और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं। दोनों ही क्रिकेटर्स ने ट्विटर के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है। मैकुलम ने ट्वीट कर कहा, ‘आरसीबी से जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। डिविलियर्स और कोहली दोनों ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ खेलना मेरा सपना था।’ वहीं डिविलियर्स ने भी ट्वीट कर कहा, ‘हम लोग काफी मजे करेंगे। अब मेरे से और इंतजार नहीं हो सकता।’ विराट कोहली को भी आरसीबी ने 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, इसलिए नीलामी के दौरान उन पर बोली नहीं लगी।

Oh man, gonna be loads of fun! Can’t wait, Baz

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) January 28, 2018