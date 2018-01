इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 11 के लिए क्रिकेटर्स की नीलामी की जा रही है। इस नीलामी की पल-पल की अपडेट आईपीएल अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दे रहा है। इसी क्रम में आईपीएल ने कोलकाता नाइट राइडर्स की फोटो डाली, जो इस वक्त ट्विटर पर काफी ट्रोल हो रही है। आईपीएल की ओर से डाली गई इस तस्वीर में नीलामी की प्रक्रिया में शामिल सभी लोग मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जिसे देखकर कुछ ट्विटर यूजर्स ने मजाक बनाते हुए कहा कि केकेआर ने बहुत ही बुरी टीम चुनी है। फ्रेंचाइसी ने पहले ही गौतम गंभीर को रिटेन नहीं किया था और नीलामी के वक्त भी गंभीर को नहीं खरीदा, जिसके कारण लोगों के मन में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा कह रहा है कि जिसकी वजह से दो बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती उन्हें ही महत्व नहीं दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तस्वीर पोस्ट करके आईपीएल केकेआर को ट्रोल कर रहा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रेंचाइसी ने केवल 6 खिलाड़ियों के पीछे 67 फीसदी पैसे लगा दिए, जो कि काफी बुरा है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि इतना बुरा टीम सेलेक्शन करने के कारण ये सभी हंस रहे हैं।

This is IPL trolling KKR

Poor team selection so far

@KKRiders need good captain to lead …poor team selection

no reason to smile …not a good team till now

Me also 67% for 6 players that is too worst

— Virat Mahesh (@virat4ever) January 27, 2018