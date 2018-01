IPL Auction 2018: 2 करोड़ मिलते ही तमिल बोलने लगे हरभजन, देखें भज्जी पर लोग कैसे ले रहे मजे

इंडियन प्रीमियर लीग 2018 (आईपीएल) की पहले दिन की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से खरीदे जाने पर हरभजन सिंह ने खुशी जाहिर की तो ट्विटर पर लोगों ने उनके मजे ले लिए। आईपीएल के लिए नीलामी शनिवार (27 जनवरी) को हुई। इस नीलामी में हरभजन सिंह को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 2 करोड़ में खरीदा। हरभजन आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे। 10 साल एक टीम को देने के बाद भी दूसरी टीम में जाने पर हरभजन फूले नहीं समाए और उन्होंने तमिल प्रशंसकों के लिए तमिल में ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। हरभजन ने अपने ट्वीट में तमिल भाषा में जो लिखा, उसका हिंदी में मतलब होता है- ”मैं आईपीएल के लिए अपने नए घर को लेकर काफी खुश हूं और आप इतने खुश होंगे कि डांस करेंगे।”

हरभजन की खुशी शायद इस चीज को लेकर भी रही होगी कि एक बार फिर वह टीम इंडिया के अपने पुराने साथी महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलेंगे। लेकिन हरभजन को इतना खुश देखकर शायद कुछ लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने ट्विटर पर उनके मजे लेना शुरू कर दिया। तेंदुलकर नाम के यूजर ने लिखा- ”क्या? हरभजन चेन्नई सुपरकिंग्स में जाते हैं। अब नीता अंबानी को कौन उठाएगा?” केसी ने भज्जी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ”भज्जी को जब अहसास हुआ कि उन्हें अब नीता अंबानी की जगह एन श्रीनिवासन को उठाना पड़ेगा।”

வணக்கம் தமிழ்நாடு உங்ககூட இனி கிரிக்கெட் ஆட போறது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க மண்ணு இனி என்னை வைக்கணும் சிங்கமுன்னு @ChennaiIPL Happy to be Playing for my new home #WhistlePodu — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 27, 2018

What? Harbhajan Singh goes to CSK. Who will lift Nita Ambani now? — Trendulkar (@Trendulkar) January 27, 2018

Bhajji when he realizes he is supposed to lift N Srinivasan instead of Nita Ambani from now on.#IPLAuction pic.twitter.com/fplKLVhjQ0 — KC (@chaitu1) January 27, 2018

शुभम सोलंकी ने लिखा- ”उत्तर के भज्जी दक्षिण की चेन्नई सुपरकिंग्स में जाते हैं जबकि दक्षिण के अश्विन उत्तर की किंग्स इलेवन पंजाब में चले जाते हैं। यह केवल भारत में ही होता है।”

अंगद सिंह रानयान ने लिखा- ”पंजाब और चेन्नई ने खिलाड़ी बदलो कार्यक्रम चलाया हुआ है।”

Seems like Punjab and Chennai had a player exchange program.#Ashwin #Bhajji#IPLAuction — Angad Singh Ranyal (@PiratedSardar) January 27, 2018

संजीव रमन ने लिखा- ”भज्जी क्या आप तमिलनाडु के सीएम की रेस में हैं, सरकार की मौजूदा हालत को देखते हुए हम शायद तुम्हें चुन लें।”

are you planning to run for tamilnadu CM bhajji? at this rate of governance we might choose you. — Sanjiv Raman (@imsanjivraman) January 27, 2018

द लाइंग लामा नाम के यूजर ने भज्जी के तमिल वाले ट्वीट और एक पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स एक साथ शेयर करते हुए उनके कान खींचे। जिसमें एक तस्वीर में हरभजन ने लिखा था- ”भाइयों ये जलेबी वाले क्या लिखते हैं?”

