IPL: अंबाती रायुडू ने बताया एमएस धोनी के बाद CSK का कौन होगा कप्तान, कहा- वह 10 साल तक टीम की अगुआई कर सकते हैं

भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू का मानना है कि एमएस धोनी के संन्यास लेने के बाद ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ में टीम का अगला कप्तान बनने की क्षमता है।

चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

महेंद्र सिंह धोनी की उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स का कमान संभालते हैं। आईपीएल 2023 में टीम को 5वां खिताब दिलाने के बाद भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वह आईपीएल 2024 में खेलेंगे या नहीं इसपर मिनी ऑक्शन से पहले फैसला लेंगे। धोनी अपने करियर के आखिरी पड़ाव में हैं और इस बात चर्चा होती रहती है कि उनके बाद टीम की कप्तानी कौन करेगा? भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू का मानना है कि एमएस धोनी के संन्यास लेने के बाद ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ में टीम का अगला कप्तान बनने की क्षमता है। गायकवाड़ पिछले तीन सीजन से सीएसके के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। रायुडू को लगता है कि धोनी उन्हें ऐसे खिलाड़ी के रूप में तैयार कर सकते हैं जो संभावित रूप से टीम का अगले दस वर्षों तक नेतृत्व कर सकते हैं। ऋतुराज 10 साल तक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं बिहाइंडवुड्स टीवी पर एक इंटरव्यू में अंबाती रायुडू ने कहा, ” भविष्य की बात करें तो मुझे लगता है कि ऋतुराज के पास बहुत अच्छा मौका है। उनमें नेतृत्व के गुण मौजूद हैं। इसलिए अगर माही भाई उन्हें एक या दो साल के लिए तैयार करते हैं, तो वह 7-8 या 10 साल तक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। वह माही भाई और फ्लेमिंग के साथ अच्छे हाथों में हैं। वह शांत, व्यावहारिक और बेहद प्रतिभाशाली हैं।” Also Read आंद्रे रसेल के गगनचुंबी छक्के से घायल हुआ बच्चा, मैच के बाद इस कैरेबियाई खिलाड़ी ने जाकर लुटाया प्यार भारत के लिए तीनों प्रारूप खेलना शुरू करेंगे रायडू को यह भी उम्मीद है कि गायकवाड़ नियमित रूप से भारत के लिए तीनों प्रारूप खेलना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, “भारत उनका (गायकवाड) सबसे अच्छा उपयोग करता है। मुझे नहीं लगता कि वे इस समय ऐसा कर रहे हैं। उन्हें भारत के लिए हर प्रारूप में खेलना चाहिए।” बता दें कि एशियन गेम्स में टीम इंडिया की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram