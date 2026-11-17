इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की तैयारी के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के सामने अपनी चैंपियन टीम को बरकरार रखने की चुनौती है। लगातार दो खिताब जीत चुकी आरसीबी (RCB) की नजर अब खिताबी हैट्रिक पर होगी।

ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को अपने मौजूदा खिलाड़ियों में कितने बदलाव करने चाहिए और किन खिलाड़ियों को रिटेन करना जरूरी है, इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी राय दी है। आकाश चोपड़ा ने रोमारियो शेफर्ड और जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों को लेकर भी अहम सुझाव दिए हैं।

आकाश चोपड़ा का मानना है कि लगातार दो खिताब जीतने वाली टीम को अपने मौजूदा खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। आकाश चोपड़ा के मुताबिक, पिछले दो सीजन में खिताबी सफलता हासिल करने के बाद RCB के लिए इस बार खिलाड़ियों को रिटेन करना दूसरी टीमों के मुकाबले आसान होगा।

आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘‘टीम ने बड़े ऑक्शन के बाद जो खिलाड़ी चुने थे, उन्हीं के दम पर लगातार दो खिताब जीते हैं। ऐसे में टीम के संतुलन को बनाए रखना बेहतर होगा। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों को लेकर फैसला करने से पहले विचार करना पड़ सकता है।’’

रोमारियो शेफर्ड को रिटेन करना फायदे का सौदा: आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने खासतौर पर रोमारियो शेफर्ड को टीम में बनाए रखने का समर्थन किया है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि रोमारियो शेफर्ड का प्रदर्शन भले ही लगातार अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कम कीमत के कारण वह आरसीबी (RCB) के लिए फायदेमंद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि RCB के लिए चौथा विदेशी खिलाड़ी टीम की कमजोर कड़ी था। इसके बावजूद टीम चैंपियन बनने में सफल रही। आकाश चोपड़ा का मानना है कि रोमारियो शेफर्ड का प्रदर्शन कभी अच्छा तो कभी निराशाजनक रहता है, लेकिन जब वह अच्छा खेलते हैं तो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि रोमारियो शेफर्ड को 1.5 करोड़ रुपये में रिटेन करना टीम के लिए फायदे का सौदा होगा। इतनी कम कीमत पर उन्हें टीम में बनाए रखने से बजट पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर उनकी कीमत 15 करोड़ रुपये होती तो उन्हें रिलीज करने की सलाह देते।

RCB को ज्यादा सोच-विचार की जरूरत नहीं: आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार पर कहा, ‘‘जब कोई चीज अच्छी चल रही है तो उसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? आईपीएल 2027 के लिए RCB को अपनी खिताब जीतने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को लेकर ज्यादा सोच-विचार करने की जरूरत नहीं है।’’

आकाश चोपड़ा के मुताबिक, ‘‘टीम का मौजूदा संतुलन बनाए रखना ही उसकी सफलता को आगे जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आकाश चोपड़ा ने कहा कि बड़े ऑक्शन के बाद चैंपियन बनने वाली टीम के पास अगले सीजन में भी वही प्रदर्शन दोहराने का अच्छा मौका होता है।

RCB ने 2025 में अपना पहला खिताब जीता और दूसरे सीजन में भी अपनी सफलता बरकरार रखी। अब टीम की नजर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने पर है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि यश दयाल को लेकर जरूर विचार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी रिटेन करने का विकल्प खुला रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश (UP) के लिए फिर से खेलना शुरू कर दिया है।

जोश हेजलवुड को भी बनाए रखना चाहिए: आकाश चोपड़ा

RCB के लिए बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को लेकर भी हो सकता है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर जोश हेजलवुड आईपीएल में खेलने के इच्छुक हैं तो उन्हें टीम में बनाए रखना चाहिए, भले ही वह पूरे टूर्नामेंट में उपलब्ध न हों। हालांकि, रिटेंशन का फैसला लेने से पहले फ्रेंचाइजी को उनसे बात करके उनकी उपलब्धता और खेलने की योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि वह जोश हेजलवुड को RCB की टीम में रिटेन करना चाहेंगे। हालांकि, इसके लिए फ्रेंचाइजी को पहले जोश हेजलवुड से बात करके उनकी योजना जाननी होगी। आकाश चोपड़ा ने कहा कि जोश हेजलवुड के अलावा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की फ्रेंचाइजी को भी इन खिलाड़ियों से उनके IPL खेलने की योजना के बारे में बात करनी चाहिए।

आकाश चोपड़ा के मुताबिक, अगर जोश हेजलवुड आधा IPL भी खेलने के लिए तैयार हैं तब भी RCB को उन्हें रिटेन करना चाहिए, लेकिन अगर वह टूर्नामेंट में खेलने को लेकर निश्चित नहीं हैं या उनकी उपलब्धता पर संदेह है तो फ्रेंचाइजी के पास उन्हें रिलीज करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।

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भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पिछले पांच साल में अब तीसरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने हैं। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले तीन सीजन में कप्तानी करने के बाद हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स के साथ जुड़ गए हैं, वहीं अर्शदीप सिंह पांच बार की चैंपियन मुंबई के साथ जुड़े। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)