PBKS Retention List 2027: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पंजाब किंग्स (PBKS) शुरुआत से ही हिस्सा हैं, लेकिन वह ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और रिकी पोंटिंग की कोचिंग में पंजाब किंग्स की टीम ने 2025 और 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या के लिए ट्रे़ड कर लिया। टीम के पास श्रेयस अय्यर और हार्दिक पंड्या के अलावा प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह हैं। यहां पंजाब किंग्स के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।

पंजाब किंग्स का स्क्वाड

प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पंड्या, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।