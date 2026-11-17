MI Retention List 2027: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले काफी बदलाव किए हैं। हार्दिक पंड्या को पंजाब किंग्स को ट्रेड करके अर्शदीप सिंह को अपने साथ जोड़ लिया है। इसके अलावा कोचिंग सेटअप में काफी बदलाव हुए हैं।

महेला जयवर्धने के हटने के बाद कीरोन पोलार्ड मुख्य कोच बन गए हैं। रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी कोच की भूमिका में होंगे। पोलार्ड पहले यह भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच, टी. दिलीप को फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच बनाया गया है।

मुंबई इंडियंस का स्क्वाड

एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह मिचेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक, शार्दुल ठाकुर , शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडेय।