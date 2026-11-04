इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस की पहचान सिर्फ उसकी पांच खिताबी जीत और दिग्गज खिलाड़ियों की लंबी फेहरिस्त तक सीमित नहीं है। इस फ्रेंचाइजी ने कई ऐसे क्रिकेटरों को भी अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने बाद में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई।

दिलचस्प यह है कि मुंबई इंडियंस के लिए कभी मैदान पर उतरने वाले कुछ खिलाड़ी अब आईपीएल में अलग-अलग टीमों की कमान बतौर हेड कोच संभाल रहे हैं। कीरोन पोलार्ड, आशीष नेहरा, रिकी पोंटिंग, जहीर खान और अभिषेक नायर इसके उदाहरण हैं।

कीरोन पोलार्ड, आशीष नेहरा, रिकी पोंटिंग, जहीर खान और अभिषेक नायर ने कभी न कभी बतौर खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया। अब ये सभी आईपीएल की अलग-अलग टीमों के कोचिंग सेटअप में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कीरोन पोलार्ड: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी से हेड कोच तक का सफर

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के साथ रिश्ता काफी पुराना रहा है। वह 2010 से 2022 तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

कीरोन पोलार्ड ने नवंबर 2022 में आईपीएल से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद वह उसी फ्रेंचाइजी के बल्लेबाजी कोच बन गए। दिसंबर 2023 में उन्हें 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया।

जनवरी 2026 में उन्हें द हंड्रेड की टीम एमआई लंदन का हेड कोच बनाया गया। इसके बाद अक्टूबर 2026 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम का हेड कोच नियुक्त किया।

कीरोन पोलार्ड का सफर इस लिहाज से खास है कि जिस टीम के लिए उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक बतौर खिलाड़ी योगदान दिया, अब उसी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी भी उनके पास है।

आशीष नेहरा: खिलाड़ी के रूप में मुंबई से शुरुआत, गुजरात टाइटंस को बनाया चैंपियन

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का आईपीएल करियर भी मुंबई इंडियंस से शुरू हुआ था। साल 2008 में वह मुंबई इंडियंस के लिए खेले। इसके बाद 2009 और 2010 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), 2011 और 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया, 2013 में फिर दिल्ली डेयरडेविल्स और 2014 तथा 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे।

आशीष नेहरा ने 2016 और 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी क्रिकेट खेला। खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल करियर आगे बढ़ाने के बाद आशीष नेहरा ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। जनवरी 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। आशीष नेहरा ने आईपीएल 2019 में भी यह जिम्मेदारी निभाई।

जनवरी 2022 में उन्हें आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस का हेड कोच बनाया गया। आशीष नेहरा की कोचिंग में गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रही और फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब जीत लिया।

इस उपलब्धि के साथ आशीष नेहरा आईपीएल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हेड कोच बने। मुंबई इंडियंस के लिए बतौर खिलाड़ी शुरुआत करने वाले आशीष नेहरा ने आगे चलकर आईपीएल की नई टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

रिकी पोंटिंग: मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने के बाद अब पंजाब किंग्स की कमान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का आईपीएल में खिलाड़ी और कोच दोनों रूपों में सफर रहा है। बतौर खिलाड़ी वह 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स फिर 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले।

हालांकि, रिकी पोंटिंग की आईपीएल में पहचान एक कोच के तौर पर भी बनी। 2014 से 2016 तक उन्होंने मुंबई इंडियंस के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 2017 और 2018 में वह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से जुड़े रहे।

रिकी पोंटिंग 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के कोच बने और 2024 तक इस जिम्मेदारी पर रहे। इस दौरान उन्होंने टीम को कई अहम मौकों पर आगे बढ़ाया। 2024 से वह अमेरिकी टीम वॉशिंगटन फ्रीडम के साथ भी जुड़े हुए हैं।

रिकी पोंटिंग ने 2025 में पंजाब किंग्स के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली। इस तरह मुंबई इंडियंस के लिए खेलने और उसी टीम को कोचिंग देने का अनुभव रखने वाले रिकी पोंटिंग अब पंजाब किंग्स की कमान संभाल रहे हैं।

जहीर खान: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और क्रिकेट डेवलपमेंट प्रमुख से चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच तक

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का आईपीएल सफर कई फ्रेंचाइजी से होकर गुजरा। वह 2008 और फिर 2011 से 2013 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले। साल 2009 और 2010 में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। इसके बाद 2014 में फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेले और 2015 से 2017 तक दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में रहे।

जहीर खान ने खिलाड़ी के रूप में करियर आगे बढ़ाने के बाद कोचिंग और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालीं। साल 2017 में जहीर खान को भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच घोषित किया गया था। हालांकि, बाद में नए मुख्य कोच रवि शास्त्री के नेतृत्व में उन्हें गेंदबाजी सलाहकार की भूमिका दी गई।

2018 में वह मुंबई इंडियंस के क्रिकेट निदेशक बने। 2022 में उन्हें फ्रेंचाइजी के ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। अगस्त 2024 में जहीर खान लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने। सितंबर 2025 तक इस भूमिका में रहते हुए जहीर खान ने टीम की स्काउटिंग और रणनीति से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालीं।

सितंबर 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें आईपीएल 2027 सीजन के लिए अपना हेड कोच नियुक्त किया। उन्होंने इस पद पर स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली। इस तरह मुंबई इंडियंस के लिए खेलने और उसके क्रिकेट प्रबंधन से जुड़ने वाले जहीर खान अब चेन्नई सुपर किंग्स को कोचिंग देंगे।

अभिषेक नायर: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी से कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच तक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिषेक नायर भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस से जुड़ा रहा है। वह 2008 से 2010 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेले। इसके बाद 2011 और 2012 में किंग्स इलेवन पंजाब, 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया और 2014 तथा 2015 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे।

खिलाड़ी के रूप में आईपीएल में अलग-अलग टीमों के लिए खेलने के बाद अभिषेक नायर ने कोचिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। वह वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की टीम यूपी वॉरियर्ज के कोच हैं।

इस तरह मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले अभिषेक नायर अब दो अलग-अलग फ्रेंचाइजी की कोचिंग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका सफर भी इस बात का उदाहरण है कि आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर शुरुआत करने के बाद कोचिंग में भी अपनी जगह बनाई जा सकती है।

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