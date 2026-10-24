इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) के दिसंबर में ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने शनिवार (24 अक्टूबर) को कोच का ऐलान कर दिया। 5 बार चैंपियन टीम ने कीरोन पोलार्ड को यह जिम्मेदारी दी है। इससे पहले श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने टीम के मुख्य कोच थे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस प्रतिनिधित्व करने वाले पोलार्ड संन्यास के बाद लीग में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहे थे। वह बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे।

मुंबई इंडियंस से पोलार्ड बीते 16 साल से जुड़े हुए हैं। वह मुंबई इंडियंस से 2010 में जुड़े थे। 2022 में उन्होंने संन्यास लिया था। इस दौरान 189 मैचों में 3412 रन बनाए और 69 विकेट लिए। वह मुंबई इंडियंस के खिताब जीतने के दौरान 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम का हिस्सा थे। 2022 सीजन के बाद, उन्होंने मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच का पद संभाला।

खराब प्रदर्शन के बाद कोचिंग सेटअप में बदलाव

पिछले कुछ सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम 2023 और 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन 2024 और 2026 में वह क्रमशः दसवें और नौवें स्थान पर रही। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस ने कोचिंग सेटअप में बदलाव किया। जयवर्धने की जगह पोलार्ड को कोच नियुक्त किया।

नीता अंबानी का बयान

मुंबई इंडियंस की सह-मालिक नीता अंबानी ने कहा, ‘पोलार्ड 22 साल की युवा उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और पिछले 16 वर्षों में वह हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हमें कई यादगार पल दिए हैं और एक कोच के रूप में भी वह लगातार अपना अनुभव, जुनून और खेल की गहरी समझ हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उन्हें हेड कोच के रूप में यह नई जिम्मेदारी संभालते हुए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। पॉली जानते हैं कि मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनने का क्या मतलब है और ‘पलटन’ के लिए खेलने के लिए किस तरह के जज्बे की जरूरत होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस नई भूमिका में भी वही प्रतिबद्धता, विश्वास और दृढ़ संकल्प लेकर आएंगे। टीम के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हुए मैं उनके सफल होने की कामना करती हूं।’

महेला जयवर्धने की मुंबई इंडियंस से छुट्टी

महेला जयवर्धने को कोच रहते मुंबई इंडियंस ने 2017 से 2026 के बीच 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। 2017, 2019 और 2020 में वह चैंपियन बनी। पूरी खबर पढ़ें।