मुख्य कोच के तौर पर 18 साल तक काम करने के बाद स्टीफेन फ्लेमिंग और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सोमवार (13 जुलाई) को आपसी सहमति से अलग हो गए। फ्रेंचाइजी इस सीजन में लगातार तीसरी बार आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। इसके बाद से फ्लेमिंग के भविष्य पर सवाल थे और मैनेजमेंट विकल्प तलाश रहा था।

मेजर लीग क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स की सिस्टर फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपर किंग्स सबसे नीचे रही। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने फ्लेमिंग से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स का नया कोच तलाशने में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका अहम होगी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि वह अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं या नहीं।

धोनी करेंगे दावेदारों से मुलाकात

फिलहाल धोनी ब्रिटेन में हैं। वह द हंड्रेड के इतर कुछ दावेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। लोकल खिलाड़ियों की भूमिका अहम होने से इस बात की संभावना काफी प्रबल है कि फ्लेमिंग का उत्तारधिकारी कोई भारतीय हो। दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी का नाम चर्चा में है। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंध निदेशक कासी विश्वनाथन ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोच नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

विदेशी उम्मीदवारों पर भी विचार करेंगे

कासी ने कहा कि वह भारतीय और विदेशी उम्मीदवारों दोनों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, ‘हमने अभी यह प्रोसेस पूरा किया है और हम अगले ऑप्शन देखना शुरू करेंगे। हमने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है।’ फ्लेमिंग से चेन्नई सुपर किंग्स के अलग होने के फैसले से आईपीएल में किसी भी कोच का लंबा और सफल कार्यकाल खत्म हो गया है। फ्लेमिंग ने पहले आईपीएल सीजन में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिया था।

फ्लेमिंग ने केप्लर वेसल्स की जगह ली थी

2009 एडिशन से पहले फ्लेमिंग ने केप्लर वेसल्स की जगह हेड कोच का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में टीम पांच आईपीएल खिताब और दो चैंपियंस लीग खिताब जीती। हालांकि, जब से धोनी ने 2023 सीजन के बाद कप्तानी छोड़ी और ऋतुराज गायकवाड़ को कमान सौंपी, तब से तीनों सीजन में फ्रेंचाइजी प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। 2025 में आखिरी पायदान पर रही।

चेन्नई सुपर किंग्स और स्टीफेन फ्लेमिंग की राहें हुईं जुदा

स्टीफेन फ्लेमिंग 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बतौर खिलाड़ी जुड़े थे। 2009 में कोच बन गए थे। इस दौरान फ्रेंचाइजी ने 5 खिताब जीते हैं। पूरी खबर पढ़ें।