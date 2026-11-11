इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बड़ी ट्रेड का ऐलान बुधवार (11 नवंबर) को हो गया। हार्दिक पंड्या 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े। मुंबई इंडियंस में उनकी फीस 16.5 करोड़ रुपये थी। अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस से जुड़े।

आईपीएल में हार्दिक पंड्या की पंजाब किंग्स तीसरी टीम होगी। उन्होंने 2015 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था। इसके अलावा वह गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। उनकी कप्तानी में पहले ही सीजन में 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीत लिया था। इसके बाद 2024 में वह गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस ट्रेड हो गए थे।

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन

हार्दिक पंड्या ने 2024, 2025 और 2026 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। 2024 में टीम आखिरी पायदान पर रही। 2025 में वह प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन 2026 में 9वें नंबर पर रही। कुल मिलाकर, 2024 से हार्दिक के कप्तान रहते हुए खेले गए 39 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 15 जीते हैं और 24 हारे हैं।

पंजाब किंग्स के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह का आईपीएल में 2019 में डेब्यू हुआ था। वह तब से पंजाब किंग्स के ही हिस्सा थे। इस बीच अर्शदीप ने पंजाब किंग्स के लिए आठ सीजन में 96 मैच खेले। उनके नाम 111 विकेट दर्ज हैं। वह 19 साल के इतिहास में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेदबाज हैं।

मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव

हार्दिक के पंजाब किंग्स में जाने और टीम मैनेजमेंट में किए गए बदलावों के बाद अगले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के पास पूरी तरह से नया लीडरशिप ग्रुप और स्टाफ है। महेला जयवर्धने की जगह कीरोन पोलार्ड को हेड कोच बनाया गया है, जबकि रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच, मिचेल मैक्लेनघन को बॉलिंग कोच और टी. दिलीप को फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। पूरी खबर पढ़ें।