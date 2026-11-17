LSG Retention List 2027: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लखनऊ सुपर जांयट्स सबसे निचली पायदान यानी 10वें नंबर पर रही थी। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स 14 में से सिर्फ चार मैच में ही जीत हासिल कर पाई थी। इस बार उसके फैंस को टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 23 जून 2026 को कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव के साथ ट्रेड किया। इसे ऋषभ पंत की घर वापसी के तौर पर देखा गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान को दिल्ली कैपिटल्स को सौंपा और बदले में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने साथ जोड़ा। तब से अब तक एलएसजी (LSG) ने कोई नया कप्तान नियुक्त नहीं किया है।

आईपीएल 2027 से पहले मोहम्मद शमी और मणिमारन सिद्धार्थ लखनऊ सुपर जायंट्स से राजस्थान रॉयल्स में चले गए, जबकि सैम करन (राजस्थान रॉयल्स) लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए। सैम करन को उनकी मौजूदा फीस 2.4 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है।

रिटेन किये गए खिलाड़ियों की सूची

आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी, एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, आवेश खान, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्खिया, दिग्वेश सिंह राठी, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वानिंदु हसरंगा, जॉर्ज लिंडे, शाहबाज अहमद, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन।

रिलीज किये गए खिलाड़ियों की सूची

ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, मणिमारन सिद्धार्थ।

लखनऊ सुपर जायंट्स का फुल स्क्वाड

आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी, एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, आवेश खान, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्खिया, दिग्वेश सिंह राठी, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वानिंदु हसरंगा, जॉर्ज लिंडे, शाहबाज अहमद, जोश इंग्लिस, कुलदीप यादव, निकोलस पूरन, सैम करन।