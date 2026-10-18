इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होने की संभावना है। इससे पहले कुछ फ्रेंचाइजियों की कोचिंग स्टाफ और टीम में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की कोचिंग स्टाफ में बदलाव हुआ है। इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने लखनऊ सुपर जायंट्स की स्पिन बॉलिंग कोच बनने की इच्छा जताई है। अपने क्रिकेट करियर में 191 विकेट लेने वाले शिवरामकृष्णन ने फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका को एक्स पर टैग करते हुए मौका मांगा है। इस पर अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक का कोई जवाब नहीं आया है।

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने एक्स पर लिखा, ‘डॉ. संजीव गोयनका, मैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन हूं। अगर आप स्पिन बॉलिंग कोच की तलाश में हैं, तो कृपया मुझे बताएं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छे नतीजे दे सकता हूं।’ भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 वनडे खेलने वाला लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बतौर कमेंटेटर अपनी पहचान बनाई। हालांकि, वह अब कमेंट्री से दूर हो चुके हैं। उन्होंने यह काम छोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रसारकों पर नस्लभेद का आरोप लगाया था। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।

@DrSanjivGoenka I am Laxman Sivaramakrishnan former Indian cricketer. If you are looking for a spin bowling coach, please let me know. I have confidence that I can deliver the results. — Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) October 17, 2026

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन बोले- स्पिन बॉलिंग को का स्तर उठाना चाहता हूं

संजीव गोयनका से स्पिन बॉलिंग कोच बनने का आग्रह करने के वाले पोस्ट पर रिएक्शन देख लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कहा कि उन्हें काम की तलाश नहीं है। वह स्पिन बॉलिंग को का स्तर उठाना चाहते हैं। वह पैसा नहीं कमाना चाहते। चुनौती से निपटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘सुप्रभात, आईपीएल टीम के लिए स्पिनरों को कोचिंग देने की मेरी पोस्ट पर मुझे कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मुझे काम की कोई सख्त जरूरत नहीं है। मैं खुद को चुनौती देना चाहता हूं ताकि स्पिन गेंदबाजी की गुणवत्ता को फिर से बेहतर बनाया जा सके।’

Spinners as attacking options 5) Nothing in the pitch, deceive them by other means 6) Most of the selection is done from IPL. I have also mentioned, pay me a basic fee and performance related bonus. It’s a challenge i am willing to take.7) It’s a challenge not Greed . Thanks — Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) October 18, 2026

चुनौती है, लालच नहीं

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कहा, ‘मुझे पता है कि स्पिनरों की पिटाई क्यों हो रही है। कप्तानों को स्पिनरों का इस्तेमाल एक ‘अटैकिंग विकल्प’ के तौर पर करना चाहिए। अगर पिच से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अन्य तरीकों से बल्लेबाजों को चकमा देना चाहिए। ज्यादातर खिलाड़ियों का चयन आईपीएल से ही होता है। मैंने यह भी कहा है कि मुझे एक बेसिक फीस और प्रदर्शन के आधार पर बोनस दिया जाए। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यह एक चुनौती है, लालच नहीं।’

महेला जयवर्धने की मुंबई इंडियंस से छुट्टी

महेला जयवर्धने को कोच रहते मुंबई इंडियंस ने 2017 से 2026 के बीच 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। 2017, 2019 और 2020 में वह चैंपियन बनी। पूरी खबर पढ़ें।