KKR Retention List 2027: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कप्तान की तलाश होगी। पिछले दो सीजन टीम की कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे संन्यास ले चुके हैं। टीम के पास रिंकू सिंह और कैमरन ग्रीन जैसे विकल्प हैं। पिछले साल रिंकू उपकप्तान थे। इसके अलावा टीम के पास हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, रचिन रविंद्र, आकाश दीप, रोवमैन पॉवेल और सुनील नरेन जैसे खिलाड़ी हैं। यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड

रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, आकाश दीप।