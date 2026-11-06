इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच हुए बड़े ट्रेड के पीछे की वजह सामने आई है। काव्या मारन के मालिकाना हक वाली एसआरएच (SRH) ने इस ट्रेड के जरिये अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूती दी है। फ्रेंचाइजी ने नाथन एलिस और खलील अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स सीएसके (CSK) से जुड़ गए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी तिरुमलासेट्टी सुमन के मुताबिक, इस ट्रेड के पीछे कप्तान पैट कमिंस की अगले सीजन में उपलब्धता को लेकर बना संशय एक बड़ी वजह हो सकता है। तिरुमलासेट्टी ने पैट कमिंस की उपलब्धता को 50-50 बताते हुए कहा कि SRH को उनकी संभावित गैरमौजूदगी के लिए गेंदबाजी में विकल्प तैयार करना जरूरी था।

5 नवंबर को हुई CSK और SRH में खिलाड़ियों की अदला-बदली

गुरुवार पांच नवंबर 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर समझौता हुआ। इसके तहत नाथन एलिस और खलील अहमद CSK से SRH में शामिल हुए, जबकि लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स ने CSK का दामन थामा।

सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी तिरुमलासेट्टी सुमन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘‘पिछले IPL सीजन में इन चारों खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके बावजूद यह ट्रेड क्यों हुआ? इसकी वजह दोनों टीमों की मजबूती और कमजोरियां हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में पैट कमिंस की उपलब्धता को लेकर स्थिति अभी 50-50 है, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी जगह भरने के लिए यह ट्रेड करना जरूरी था।’’

खलील अहमद और नाथन एलिस में खूबियां

अपनी बात जारी रखते हुए तिरुमलासेट्टी सुमन ने कहा, ‘‘खलील अहमद पावरप्ले में नई गेंद से तीन ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं, नाथन एलिस डेथ ओवरों के बेहतरीन गेंदबाज हैं। वह बीच के ओवरों में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। उनकी हाथ के पीछे से फेंकी जाने वाली धीमी गेंद भी काफी प्रभावी है। मुझे लगता है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही यह ट्रेड किया गया है।’’

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन 6 करोड़ रुपये की कम फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन को पहले 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी अपनी मौजूदा 3 करोड़ रुपये की फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे।

सनराइजर्स हैदराबाद ने जैक एडवर्ड्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले ही अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि, पैर में चोट लगने के कारण वह IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेल सके थे। वहीं, इस ट्रेड के बदले SRH ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को उनकी मौजूदा 4.8 करोड़ रुपये की फीस पर अपनी टीम में शामिल किया है।

SRH के लिए खेल चुके हैं खलील अहमद

खलील इससे पहले 2018 से 2021 तक SRH के लिए खेल चुके हैं। अब वह फिर इस फ्रेंचाइजी में लौटे हैं। खलील अहमद ने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 15 विकेट लिए थे। आईपीएल 2026 में खलील अहमद ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पांच मैच ही खेल पाए और दाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) में चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी अपनी मौजूदा दो करोड़ रुपये की फीस पर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ेंगे। वह अपनी गेंदबाजी में विविधता और डेथ ओवरों में प्रभावी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके पास टी20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। उनके टीम में आने से SRH का तेज गेंदबाजी आक्रमण और मजबूत होगा।

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