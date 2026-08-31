आईपीएल 2026 के दौरान से ही लगातार इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर चर्चा हो रही है। कई खिलाड़ी भी इसका विरोध कर चुके हैं। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल की सभी टीमों से इम्पैक्ट प्लेयर नियम के प्रमुख मुद्दे सहित कई मामलों पर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक सभी फ्रेंचाइजीज को 31 अगस्त 2026 (सोमवार) तक का समय दिया गया है कि वह इस मामले पर अपने विचार बताएं और रिपोर्ट बोर्ड को सब्मिट करें।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सीजन कई हाई स्कोरिंग मैच के बाद गेंदबाजों की दुर्दशा पर सवाल उठे थे। इम्पैक्ट प्लेयर नियम इसका सबसे बड़ा दुश्मन भी माना जा रहा था। यही कारण है कि अब बोर्ड ने सभी टीमों से जवाब मांगा। वहीं बीसीसीआई ने सभी टीमों से PMOA, अंपायरिंग, अभ्यास सत्र और खेलने की परिस्थितियों से जुड़े मामलों पर भी प्रतिक्रिया देने की बात कही है।

इम्पैक्ट प्लेयर नियम के भविष्य पर सवाल?

आपको बता दें आईपीएल में ऐसे मुद्दों पर टीमों से जवाब मांगना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इम्पैक्य प्लेयर नियम पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया मांगना इस क्लॉज के भविष्य पर सवाल खड़े करता है। बीसीसीआई के इस स्टेप के बाद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शायद अगले एक सीजन तक अधिकतम यह नियम और देखने को मिलेगा। बीसीसीआई/IPL के मैनेजरों द्वारा इस मामले में उस मीटिंग की ओर भी इशारा किया गया है जिसमें पिछले सीजन से पहले टीमों के कप्तानों ने इसके अधिकतम एक साल तक और बने रहने की बातें कही थीं।

गौरतलब है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शुभमन गिल जैसे कई बड़े भारतीय खिलाड़ी भी इस नियम का विरोध कर चुके हैं। इस नियम के कई पक्ष लेने वाले भी हैं। जब पिछले सीजन के बाद यह मामला शांत होता दिख रहा था, अचानक बीसीसीआई का इस पर जवाब मांगना नए सवाल उठा रहा है। अगले सीजन के लिए इस नियम की समीक्षा होगी या नहीं, यह नियम लागू होगा या नहीं, यह अभी भी अनसुलझे सवाल हैं।

रिपोर्ट में बीसीसीआई/IPL के मेल को कोट करते हुए लिखा गया,”जैसा कि आईपीएल 2026 में कप्तानों की मीटिंग में इस पर सहमति बनी थी कि टूर्नामेंट के बाद सभी टीमों से इसका आंकलन करवाया जाएगा और फीडबैक मांगा जाएगा। उसी आधार पर हम सभी से मांग करते हैं कि, अपनी क्रिकेट ऑपरेशन्स टीमों के साथ चर्चा करके सभी निम्नलिखित मामलों पर अपनी राय व्यक्त करें। इसका ध्यान रखा जाए कि सभी फीडबैक 31 अगस्त तक हम तक पहुंच जाएं। इससे हमें जल्द से जल्द अगले सीजन से पहले सभी प्रतिक्रियाओं का आंकलन करके कोई हल निकालने में मदद मिलेगी। “

इम्पैक्ट प्लेयर नियम के अलावा, पिछले आईपीएल के दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया था। बता दें कि प्लेइंग एरिना या टीमों के होटलों में अनजान लोगों के पकड़े जाने के साथ भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उल्लंघन जैसे कई मामले देखने को मिले थे। इसने बीसीसीआई को खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और मालिकों के लिए सीजन के बीच दिशानिर्देश जारी करने के लिए मजबूर किया था। बीसीसीआई पीएमओए से संबंधित इन चिंताओं का उल्लेख ‘मैच डे मैटर्स’ उपशीर्षक के तहत करता है, जिसमें ‘कैटरिंग, पीएमओए और अन्य संबंधित मामले’ शामिल हैं।

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