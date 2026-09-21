चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को हेड कोच बनाया है। जहीर खान 18 साल बाद फ्रेंचाइजी से स्टीफन फ्लेमिंग के अलग होने के बाद खाली हुई जगह को भरेंगे। वह फ्रेंचाइजी के साथ अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने की शर्त पर जुड़े हैं। फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपडेट है कि वह खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध हैं। 47 साल के जहीर 2018 से 2022 के बीच मुंबई इंडियंस के साथ थे। पहले वे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस और फिर ग्लोबल हेड ऑफ डेवलपमेंट थे। इसके बाद वे 2024 में एक सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटर के तौर पर जुड़े।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जहीर को एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंचाइजी की मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, ‘हमें जहीर खान को चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर जोड़ते हुए खुशी हो रही है। जहीर का शानदार करियर और युवा टैलेंट को निखारने की काबिलियत हमारे सेटअप के लिए बेशकीमती बनाती है। हमें यकीन है कि उनके मार्गदर्शन से इस फ्रेंचाइजी के कोर को मजबूत करने में मदद मिलेगी।’

जहीर खान क्या बोले

जहीर ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने पर कहा, ‘आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। एक क्रिकेटर के तौर पर, मैंने मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना किया है और मुकाबलों का पूरा मजा लिया है। चेपक में सुपरफैन्स ने जो माहौल बनाया है वह इसे और भी खास बनाता है। मैं इस शानदार विरासत वाली फ्रेंचाइजी में से जुड़ने का इंतजार नहीं कर सकता।’

जहीर का कैसे हुआ चुनाव

हेमंग बदानी भी दावेदारों में थे, लेकिन इस बात पर सवाल था कि क्या उम्मीदवार शर्तें मानेंगे। फ्लेमिंग के हटने के बाद फ्रेंचाइजी एक इंडियन कोच चाहती थी और पिछले कुछ महीनों में कई उम्मीदवारों से बात की, फिर जहीर को चुना। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, एमएस ने ही जहीर का नाम सुझाया था और रूपा और ऋतुराज गायकवाड़ वाली क्रिकेट मैनेजमेंट टीम इस बात पर सहमत थी कि वह इस रोल के लिए सही हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आईपीएल में काम करने का पहले का अनुभव है और इसे देखते हुए हमें लगा कि वह सही विकल्प हैं।’

धोनी खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले बताया था कि धोनी को फ्लेमिंग का उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अलग-अलग उम्मीदवारों से बात की और अमेरिका से लौटने के बाद पिछले कुछ दिनों में मालिकों और कुछ रेस में शामिल लोगों के साथ आखिरी राउंड की बातचीत की। धोनी के भविष्य के बारे में विश्वनाथन ने कहा, ‘जैसे हालात हैं वह एक खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध हैं।’

फ्रेंचाइजी को जहीर जैसे कोच की तलाश थी

फ्रेंचाइजी को ऐसा कोच चाहिए था जो सिर्फ आईपीएल पर फोकस करे और दुनिया भर की दूसरी फ्रेंचाइजी से उसका कोई लेना-देना न हो। 2011 में भारत की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जहीर इस मानक पर फिट बैठते हैं। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में एंटवर्प एंकर्स के को-ओनर होने के अलावा उनका किसी दूसरी ग्लोबल लीग से कोई लेना-देना नहीं है। इससे उन्हें अपने परिवार के लिए भी समय मिल जाता है। उनके काम करने का तरीका और शांत स्वभाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम माहौल से मेल खाता है।

जहीर अपना सपोर्ट स्टाफ चुनेंगे

विश्वनाथन ने कहा, ‘हमें जहीर से बेहतर कोच नहीं मिल सकता था। उन्हें यह रोल लेने के लिए मनाना आसान नहीं था। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार वह मान गए। जहीर ने अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने के लिए समय मांगा है और फ्रेंचाइजी मान गई है। विश्वनाथन ने कहा, ‘उन्हें अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने का मौका मिलेगा।’ श्रीधरन श्रीराम और राजीव कुमार के अपने रोल में बने रहने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी अभी भी एक कोचिंग रोल के लिए किसी विदेशी कैंडिडेट की तलाश कर रही है। संभवत: बैटिंग कोच के लिए।

जहीर की निगाहें ऑक्शन पर

कोच को तलाशना आसान नहीं था। मेगा ऑक्शन से पहले मौजूदा साइकल में सिर्फ एक साल बचा है और नए कोच को मौजूदा खिलाड़ियों के साथ काम करना है, इसलिए कुछ ही उम्मीदवार इस काम के लिए तैयार थे। जहीर का सबसे पहला काम दिसंबर में होने वाले मिनी-ऑक्शन से पहले रिटेंशन को फाइनल करना है। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीन सीजन से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। रेवेन्यू पर पहले से ही सीधा असर पड़ने के कारण फ्रेंचाइजी पर अगले सीजन में बदलाव का दबाव है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने किया नए मुख्य कोच का ऐलान

चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को मुख्य कोच नियुक्त किया है। 5 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी ने स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 सीजन का संबंध खत्म कर लिया था। पूरी खबर पढ़ें।