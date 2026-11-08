इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 से पहले हार्दिक पंड्या को लेकर एक बड़ा सवाल चर्चा में है। अगर मुंबई इंडियंस के कप्तान ट्रेड के लिए उपलब्ध होते हैं तो उनके लिए कौन-सी फ्रेंचाइजी सबसे बेहतर होगी? आईपीएल में पांच सीजन तक कप्तानी कर चुके हार्दिक पंड्या के सामने दो दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं।

अगर वह नेतृत्व की जिम्मेदारी जारी रखना चाहते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) उनके लिए बेहतर ठिकाना बन सकती है। वहीं, अगर कप्तानी के दबाव से बाहर निकलकर अपने खेल पर ध्यान देना चाहते हैं तो गुजरात टाइटंस (GT) में वापसी उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है।

गुजरात टाइटंस को 2022 में चैंपियन और 2023 में फाइनल तक पहुंचाने वाले हार्दिक के लिए इन दोनों टीमों के समीकरण अलग-अलग हैं। हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी के नजरिये से भी उनका संभावित ट्रेड दिलचस्प हो सकता है।

GT को चैंपियन बनाने से MI की कप्तानी तक का सफर

हार्दिक पंड्या का आईपीएल में कप्तानी का सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ अपने नेतृत्व की शुरुआत की थी। 2022 में पहली बार आईपीएल में उतरी गुजरात की टीम ने हार्दिक पंड्या की कप्तानी में खिताब जीतकर इतिहास रचा था।

इसके बाद 2023 में भी टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया। लगातार दो सीजन में गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाने के बाद हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस में वापसी की। फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी।

हालांकि, मुंबई इंडियंस के साथ पिछले तीन सीजन उनके लिए उतने सफल नहीं रहे, जितने गुजरात टाइटंस के साथ शुरुआती दो सीजन रहे थे। ऐसे में आईपीएल 2027 से पहले उनके संभावित ट्रेड को लेकर चर्चा दिलचस्प हो जाती है।

हार्दिक पंड्या के सामने सवाल सिर्फ नई टीम चुनने का नहीं होगा, बल्कि यह भी होगा कि वह आगे कप्तान के रूप में खेलना चाहते हैं या एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं।

बतौर कप्तान खेलना है तो LSG बेहतर विकल्प

अगर हार्दिक पंड्या आईपीएल 2027 में भी कप्तानी करना चाहते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक हो सकती है। टीम में नेतृत्व की जिम्मेदारी को लेकर जगह बनने की संभावना उनके लिए अवसर पैदा कर सकती है।

हार्दिक पंड्या के पास आईपीएल में लगातार पांच सीजन कप्तानी करने का अनुभव है। गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने और अगले सीजन फाइनल तक पहुंचाने का उनका रिकॉर्ड उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी में भी हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी उपयोगी साबित हो सकती है। वह नंबर चार या पांच पर उतरकर मध्यक्रम को मजबूती दे सकते हैं।

हार्दिक पंड्या की आक्रामक बल्लेबाजी टीम को तेज गति से रन बनाने का विकल्प देती है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाती है।

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है। ऐसे में हार्दिक पंड्या को हर मैच में चार ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी देना जरूरी नहीं होगा। टीम उन्हें परिस्थितियों के मुताबिक गेंदबाजी में इस्तेमाल कर सकती है।

इससे हार्दिक पंड्या की बल्लेबाजी की भूमिका भी प्रभावित नहीं होगी। कप्तानी का अनुभव, मध्यक्रम में उपयोगिता और गेंदबाजी में अतिरिक्त विकल्प के लिहाज से लखनऊ हार्दिक के लिए एक मजबूत दावेदार दिखाई देती है।

GT में वापसी से पुरानी भूमिका हासिल कर सकते हैं हार्दिक

हार्दिक पंड्या अगर बगैर कप्तान खेलना चाहते हैं तो गुजरात टाइटंस उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। इस टीम के साथ उनका पुराना जुड़ाव है। वह फ्रेंचाइजी की कार्यप्रणाली से भी परिचित हैं।

गुजरात टाइटंस को 2022 में चैंपियन बनाने और 2023 में फाइनल तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। गुजरात टाइटंस की कप्तानी फिलहाल शुभमन गिल के पास है। ऐसे में हार्दिक पंड्या की वापसी होने पर उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं होगी।

हार्दिक पंड्या अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मध्यक्रम में उस भूमिका को दोबारा हासिल कर सकते हैं, जिसने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में टीम के लिए बेहद उपयोगी बनाया था।

हार्दिक पंड्या की बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों गुजरात टाइटंस के लिए अहम हो सकती हैं। टीम के परिचित माहौल में खेलने से उन्हें अपनी भूमिका को समझने और उसी के मुताबिक प्रदर्शन करने में भी मदद मिल सकती है।

इस लिहाज से गुजरात टाइटंस में वापसी हार्दिक पंड्या के लिए सिर्फ पुरानी फ्रेंचाइजी में लौटने का फैसला नहीं होगा, बल्कि अपने खेल को फिर उसी भूमिका में स्थापित करने का अवसर भी हो सकता है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने कैमरन ग्रीन का सवाल

कोलकाता नाइट राइडर्स भी हार्दिक पंड्या के संभावित ट्रेड के समीकरण में एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। टीम में कप्तानी को लेकर जगह बनने की संभावना और हार्दिक पंड्या का अनुभव इस विकल्प को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

हार्दिक पंड्या मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ तेज गेंदबाजी का अतिरिक्त विकल्प भी दे सकते हैं। हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सामने एक बड़ा सवाल कैमरन ग्रीन को लेकर होगा।

केकेआर ने कैमरन ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया है। ऐसे में हार्दिक पंड्या को टीम में शामिल करने पर दोनों खिलाड़ियों की भूमिका और टीम संयोजन का संतुलन बनाना आसान नहीं होगा।

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हार्दिक पंड्या का अनुभव और ऑलराउंड क्षमता आकर्षक हो सकती है, लेकिन कैमरन ग्रीन पर किए गए बड़े निवेश को देखते हुए फ्रेंचाइजी को अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना होगा।

राजस्थान रॉयल्स को मिल सकता है अनुभव और ऑलराउंड विकल्प

राजस्थान रॉयल्स के पास युवा और आक्रामक बल्लेबाजी का एक ऐसा समूह है, जिसे हार्दिक पंड्या के अनुभव का फायदा मिल सकता है। बड़े मुकाबलों में दबाव का सामना करने का उनका अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए उपयोगी हो सकता है।

हार्दिक पंड्या की मौजूदगी से राजस्थान रॉयल्स को मध्यक्रम में एक आक्रामक बल्लेबाज मिल सकता है। इसके अलावा उनकी भारतीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका टीम के लिए अतिरिक्त उपयोगिता रखती है। वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स के लिए हार्दिक पंड्या का संभावित ट्रेड सिर्फ एक बड़े नाम को टीम में शामिल करने का मामला नहीं होगा। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की क्षमता टीम को दोनों विभागों में अतिरिक्त विकल्प दे सकती है।

चेन्नई सुपर किंग्स में हार्दिक की एंट्री होगी बड़ा धमाका

अगर हार्दिक पंड्या चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ते हैं तो यह आईपीएल 2027 का सबसे चर्चित संभावित ट्रांसफर हो सकता है। उनके अनुभव और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी के साथ उनका जुड़ना निश्चित तौर पर बड़ा घटनाक्रम होगा।

हालांकि, क्रिकेट के नजरिये से इस विकल्प पर कई सवाल भी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान के रूप में स्थापित हैं। इसके अलावा चेन्नई के मध्यक्रम में पहले से कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में हार्दिक पंड्या को टीम में शामिल करने के बाद उनके बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी में इस्तेमाल को लेकर योजना बनानी होगी।

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या उसे वास्तव में हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी की जरूरत है? किसी बड़े खिलाड़ी को टीम में शामिल करना और उसके लिए टीम संयोजन में सही जगह बनाना दो अलग-अलग बातें हैं।

हार्दिक को किस टीम की जरूरत और उन्हें किस टीम की?

हार्दिक पंड्या के संभावित आईपीएल 2027 ट्रांसफर में सबसे अहम बात उनकी भूमिका होगी। अगर वह कप्तानी जारी रखना चाहते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प नजर आती है।

टीम की नेतृत्व संबंधी जरूरत और हार्दिक पंड्या का अनुभव इस समीकरण को मजबूत बनाते हैं। हार्दिक पंड्या अगर कप्तानी के दबाव से बाहर निकलकर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहते हैं तो गुजरात टाइटंस में वापसी उनके लिए ज्यादा अनुकूल हो सकती है।

शुभमन गिल की कप्तानी में उन्हें एक परिचित माहौल में अपनी पुरानी भूमिका हासिल करने का मौका मिल सकता है। केकेआर, आरआर और सीएसके के लिए भी हार्दिक पंड्या अलग-अलग कारणों से उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी का बड़ा नाम होना और किसी फ्रेंचाइजी की वास्तविक जरूरत होना अलग-अलग बातें हैं।

आईपीएल में सबसे बड़ा ट्रांसफर हमेशा सबसे बेहतर क्रिकेटिंग फैसला हो, यह जरूरी नहीं है। किसी खिलाड़ी की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे टीम में किस तरह की भूमिका मिलती है।

हार्दिक पंड्या के मामले में भी यही सबसे बड़ा सवाल होगा। उन्हें ऐसी फ्रेंचाइजी की जरूरत होगी जहां उनकी कप्तानी या ऑलराउंड क्षमता का सही इस्तेमाल हो सके।

SRH की CSK से बड़ी ट्रेड करने की पता चली वजह, पैट कमिंस का विकल्प तैयार कर रही काव्या मारन की टीम

काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चार खिलाड़ियों का ट्रेड किया है। खलील अहमद और नाथन एलिस को टीम में शामिल करने के पीछे पैट कमिंस की संभावित गैरमौजूदगी को बड़ी वजह माना जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी तिरुमलासेट्टी सुमन ने इस ट्रेड की वजह बताई है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)