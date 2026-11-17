GT Retention List 2027: शुभमन गिल की अगुआई में गुजरात टाइटंस (GT) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का फाइनल खेला था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे हराया था। टीम के लिए चिंता का विषय मध्यक्रम है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर वह अत्याधिक निर्भर है। इसके अलावा टीम के पास राहुत तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ी हैं। यहां आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले गुजरात टाइटंस के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज, ल्यूक वुड।