इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का कोचिंग स्टाफ बदलेगा। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली मुख्य कोच होंगे। र्व ऑलराउंडर युवराज सिंह बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस टीम में 1342 विकेट वाले श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास और 1072 विकेट वाले पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा भी शामिल होंगे।

टेस्ट में 355 और वनडे में 400 विकेट लेने वाले श्रीलंका के सबसे सफल तेज गेंदबाज वास 2008 से 2010 तक आईपीएल के पहले तीन सीजन में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले थे। 52 साल के वास के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव है। उन्होंने श्रीलंका की पुरुष टीम के साथ 2012-15, 2016-2017 और 2021 में थोड़े समय के लिए काम किया है। उन्होंने 2022 में सैलरी विवाद को लेकर अपने कार्यकाल के दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया।

फ्रेंचाइजी कोचिंग में अनुभव

वास ने अपना कोचिंग करियर न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के कंसल्टेंट के तौर पर शुरू किया था। 2016 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आयरलैंड के साथ भी काम किया था। वास ने श्रीलंका क्रिकेट के लिए फास्ट-बॉलिंग कंसल्टेंट और एकेडमी मेंटर के तौर पर भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा फास्ट बॉलर्स को पहचाना और उन्हें तैयार किया है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अनुभव की बात करें तो वास ने 2024 जिम एफ्रो टी10 लीग में एनवाईएस लागोस को कोचिंग दी थी और एलपीएल 2026 में कैंडी रॉयल्स के हेड कोच थे।

अमित मिश्रा पहली बार कोच की भूमिका में दिखेंगे

अमित मिश्रा पहली बार आईपीएल में कोच की भूमिका में होंगे। उन्होंने टूर्नामेंट में चार टीमों दिल्ली डेयरडेविल्स (अब कैपिटल्स), डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला है। 42 साल के मिश्रा ने पिछले सितंबर में रिटायर होने से पहले 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। 2008 में अपने पहले आईपीएल मैच में मिश्रा ने हैट्रिक सहित पांच विकेट लिए थे। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा तीन बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं। 2022 को छोड़कर मिश्रा ने 2008 से 2024 तक आईपीएल के हर सीजन में खेले।

डीसी की एकेडमी में काम कर रहे वास-मिश्रा

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार चमिंडा वास और अमित मिश्रा ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम शुरू कर दिया है और अभी दिल्ली में डीसी की एकेडमी के खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने अभी तक गांगुली और युवराज समेत नई कोचिंग टीम की घोषणा नहीं की है। आईपीएल 2024 के बाद डीसी के को-ओनर्स जीएमआर स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जिंदल साउथ वेस्ट (JSW) स्पोर्ट्स के बीच समझौते की वजह से कोचिंग स्टाफ में बदलाव जरूरी हो गया था। इसके मुताबिक हर मालिक दो साल के साइकिल में फ्रेंचाइजी ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। जीएमआर ने 2025 और 2026 सीजन के लिए भारत के पूर्व बल्लेबाज वेणुगोपाल राव को क्रिकेट डायरेक्टर और हेमांग बदानी को हेड कोच और मुनाफ पटेल को बॉलिंग कोच बनाया था।

रजत पाटीदार ने चुनी IPL की ऑलटाइम प्लेइंग 11

आरसीबी को लगातार दो बार खिताब जिताने वाले कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी ऑल-टाइम आईपीएल 11 में क्रिस गेल और विराट कोहली को ओपनर चुना है। सूर्यकुमार यादव और सुरेश रैना को नंबर-3 और 4 पर चुना है। एबी डिविलियर्स को नंबर 5 और महेंद्र सिंह धोनी को छठे नंबर पर चुना। हार्दिक पंड्या को ऑलरआउंडर चुना। जसप्रीत बुमराह, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल और सुनील नरेन को बतौर गेंदबाज चुना। पूरी खबर पढ़ें।