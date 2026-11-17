CSK Retention List 2027: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने पांच-पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है।
सीएसके (CSK) ने अपने सभी आईपीएल खिताब महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में जीते हैं। एमएस धोनी ने 17 नवंबर 2026 को ही आईपीएल से संन्यास ले लिया। इसी दिन आईपीएल 2027 के लिए रिटेन और रिलीज किये गए खिलाड़ियों की सूची जारी करने की अंतिम तिथि थी।
इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चार खिलाड़ियों का ट्रेड पूरा किया। इसके तहत लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए, जबकि खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन 6 करोड़ रुपये की फीस पर CSK का हिस्सा बने। एसआरएच (SRH) ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स मौजूदा 3 करोड़ रुपये की फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए।
रिटेन किये गए खिलाड़ी
संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, रामकृष्ण घोष, अमन खान, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, मैकनील नोरोन्हा, कार्तिक शर्मा, मैट शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मुकेश चौधरी, मैट हेनरी, अकील होसेन, स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कम्बोज, आकाश मधवाल, नूर अहमद, गुरजपनीत सिंह, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, डियान फॉरेस्टर, जैक फॉल्क्स, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, उर्विल पटेल।
रिलीज किये गए खिलाड़ी
खलील अहमद, नाथन एलिस।
चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा स्क्वाड
संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, रामकृष्ण घोष, अमन खान, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, मैकनील नोरोन्हा, कार्तिक शर्मा, मैट शॉर्ट, प्रशांत वीर, लियाम लिविंगस्टोन, राहुल चाहर, मुकेश चौधरी, जैक एडवर्ड्स, मैट हेनरी, अकील होसेन, स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कम्बोज, आकाश मधवाल, नूर अहमद, गुरजपनीत सिंह, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, डियान फॉरेस्टर, जैक फॉल्क्स, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, उर्विल पटेल।