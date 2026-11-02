इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। खबर है कि आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले प्रशांत वीर को रिलीज किया जा सकता है। कार्तिक शर्मा की जगह पर खतरा नहीं दिखाई दे रहा है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी धारणा है कि रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट माने जा रहे प्रशांत वीर अपनी कीमत के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के इस 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर ने छह मैचों (पांच पारियों) में 90 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं ले सके। उनका सर्वोच्च स्कोर आरसीबी के खिलाफ 43 रन था।

कार्तिक शर्मा का सीजन काफी अच्छा रहा

राजस्थान के रहने वाले 20 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा का सीजन काफी अच्छा रहा। उन्होंने 11 मैचों में 32.77 की औसत से 295 रन बनाए। सीजन के दूसरे चरण में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रन रहा। मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए इसे आमतौर पर एक अच्छा प्रदर्शन माना जाता है और हो सकता है कि सीएसके मैनेजमेंट उन्हें टीम में बनाए रखने का फैसला ले। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स के एक अधिकारी के अनुसार खिलाड़ियों को रिटेन करने या रिलीज करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

प्रशांत वीर को कम कीमत पर लेने की कोशिश कर सकती है सीएसके

इस बात की संभावना कम है कि प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से छोड़ दे। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी 16 दिसंबर की नीलामी के लिए फंड बचाना चाहती है और हो सकता है कि जहीर खान की कोचिंग वाली यह टीम उन्हें रिलीज कर दे और फिर कम कीमत पर उसे वापस खरीदने की कोशिश करे।

चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी 2.4 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी 2.4 करोड़ रुपये बचे हैं। सैलरी कैप में 5 करोड़ रुपये की सालाना बढ़ोतरी के साथ, उनके पास कुल 7.4 करोड़ रुपये हो जाएंगे। मैनेजमेंट कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करके और फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है और वीर उनमें से एक हो सकते हैं। गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी के पास अपने रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की घोषणा करने के लिए 15 नवंबर तक का समय है।

16 दिसंबर को आईपीएल नीलामी संभव

आईपीएल 2027 का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होने की संभावना है। 15 नवंबर तक फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट सौंपनी होगी। ट्रेड विंडो फिलहाल खुला है। पूरी खबर पढ़ें।