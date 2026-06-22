इंडियन प्रीमियर लीग 2025 और 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग सेटअप में बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफेन फ्लेमिंग मुख्य कोच बने रहेंगे। वह आईपीएल 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। 2009 में वह कोच बने थे।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स को अभी भी स्टीफन फ्लेमिंग पर भरोसा है, जिनके कोच रहते टीम 5 बार खिताब जीती है। चेन्नई सुपर किंग्स का फैनबेस टीम को जूझते हुए देखकर बदलाव चाह रहा था। सोशल मीडिया पर फ्लेमिंग को हटाने को लेकर कैंपेन भी चले। इसके बाद भी फ्रैंचाइजी में बदलाव की उम्मीद नहीं है। फ्लेमिंग कम से कम अगले सीजन तक हेड कोच बने रहेंगे।

फ्लेमिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा रिन्यू

पिछले दो सालों में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। 2025 में टीम 10वें और आईपीएल 2026 में आठवें स्थान पर रही। फिर भी सीएसके मैनेजमेंट फ्लेमिंग को बरकरार रखने के लिए तैयार है। फ्लेमिंग का कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू किया जाता है और इसे इस साल भी ऐसा ही होगा।

फ्लेमिंग अभी अमेरिका में

फ्लेमिंग अभी अमेरिका में हैं और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टेक्सास सुपर किंग्स के हेड कोच हैं। फ्रेंचाइजी अपने सीजन का रिव्यू करेगी, जिसके दौरान कई जरूरी फैसले लिए जाने की उम्मीद है, लेकिन फ्लेमिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर बहस उनमें से एक नहीं होगी। एमएलसी के बाद रिव्यू होगा।

धोनी के साथ राम बाबू भी लेंगे IPL से संन्यास

मोहाली के रहने वाले राम बाबू ने हाथ में 6 मीटर लंबा तिरंगा लिए महेंद्र सिंह धोनी को पिछले दो दशक में लगातार फॉलो किया है। राम बाबू कोई नौकरी नहीं करते। उनके लिए टिकट की व्यवस्था महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। धोनी एक बार उनकी जान भी बचा चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।