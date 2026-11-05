आईपीएल 2027 को लेकर अब हलचल तेज हैं। दिसंबर में मिनी ऑक्शन आयोजित होंगे, उससे पहले अब खिलाड़ियों का रिलीज रिटेंशन शुरू हो गया है। सीजन से पहले अब पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी ट्रेड में हिस्सा लिया है। सीएसके के दो खिलाड़ी खलील अहमद और नाथन एलिस की विदाई हो चुकी है। यह दोनों अब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ेंगे।

सनराइजर्स हैदराबाद ने इन दोनों खिलाड़ियों के बदले लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स को रिलीज करते हुए सीएसके के साथ ट्रेड कर लिया है। इसकी जानकारी सीएसके के ऑफिशियल एक्स हैंडल से दी गई है। फ्रेंचाइजी ने रिलीज जारी करते हुए इसकी विस्तृत जानकारी साझा की है। फ्रेंचाइजी ने खलील अहमद और नाथन एलिस के कार्यकाल के खत्म होने पर उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

6 करोड़ रुपये में सीएसके के साथ जुड़े लिविंगस्टोन

लियाम लिविंगस्टोन 6 करोड़ रुपये और जैक एडवर्ड्स 3 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने हैं। वहीं खलील अहमद को 4.8 करोड़ रुपये और नाथन एलिस को 2 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है। आईपीएल 2027 के सीजन से पहले इससे पूर्व ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की ट्रेड देखने को मिली थी।

लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए करीब 100 मुकाबले खेले हैं और 1500 से ऊपर रन बना चुके हैं। वहीं आईपीएल में उनके पास 51 मैचों का अनुभव है और वह 1000 से अधिक रन 155 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं। वहीं जैक एडवर्ड्स का भी टी20 रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने 865 रन बनाए हैं और 58 विकेट भी इस फॉर्मेट में झटके हैं।

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



CSK trades Khaleel Ahmed and Nathan Ellis to SRH for Liam Livingstone and Jack Edwards.



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चेन्नई सुपर किंग्स ने बदला सपोर्ट स्टाफ

आईपीएल के आगामी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पूरा सपोर्ट स्टाफ भी बदल दिया है। हेड कोच जहीर खान हैं तो एल्बी मोर्कल सहायक कोच बने हैं। मोहित शर्मा टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि पिछले 2 सीजन से खराब परफॉर्मेंस के बाद क्या 2027 में टीम कुछ अलग कर पाती है या नहीं।

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