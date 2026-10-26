इंडियन प्रीमिलर लीग (आईपीएल) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में बदलावों का दौर जारी है। इसी कड़ी में फ्रेंचाइजी ने सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को अपने अनुभवी बल्लेबाजी कोच माइक हसी से भी नाता तोड़ लिया। हसी ने फ्रेंचाइजी के लिए छह सत्र खेलने के बाद 2018 में सीएसके के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं हसी समेत पूरे सपोर्ट स्टाफ की फ्रेंचाइजी से विदाई हो गई है। वहीं हेड कोच जहीर खान के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ में बतौर सहायक कोच नए चेहरे की एंट्री हो सकती है।

सीएसके ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, ”2008 में पहले सत्र से ही आप चेन्नई सुपर किंग्स परिवार का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ” बयान में कहा गया, ”येलो जर्सी के साथ आपका सफर सिर्फ आपके बनाए रनों और आपके मार्गदर्शन में निखरे खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस फ्रेंचाइजी के प्रति आपका समर्पण, विनम्रता और अटूट प्रतिबद्धता भी इसकी पहचान रही है। ” सीएसके ने कहा, ”हमारे इतिहास में आपकी जगह हमेशा खास रहेगी, हसमास्टर।”

सुपर किंग्स ने गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस को भी आधिकारिक रूप से विदाई दी। उनकी जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रेंचाइजी ने कहा,”2018 से चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग सेटअप का अभिन्न हिस्सा रहे एरिक सिमंस ने हमारी गेंदबाजी इकाई को मजबूत बनाने और वर्षों के दौरान टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।”

इसमें कहा गया, ”हम उनकी समर्पित सेवाओं और योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, एरिक सिमंस। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। ” टीम के सहायक कोच राजीव कुमार और क्षेत्ररक्षण कोच जेम्स फोस्टर भी आईपीएल 2027 से सहयोगी स्टाफ का हिस्सा नहीं होंगे। फिजियो टॉमी सिमसेक और मेंटल कंडीशनिंग कोच ग्रेग किंग की भी टीम से अब विदाई हो चुकी है। इससे पहले हेड कोच स्टीफेन फ्लेमिंग सीएसके छोड़ इंग्लैंड के हेड कोच बने थे।

गैरेथ बैटी बन सकते हैं नए सहायक कोच?

सीएसके ने हाल ही में जहीर खान को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया था। अब खबरें हैं कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर गैरेथ बैटी टीम के नए सहायक कोच बन सकते हैं। क्रिकबज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बैटी 2027 से पहले फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ जाएंगे। वह इससे पहले पिछले पांच साल तक काउंटी टीम सरे का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सरे को लगातार तीन बार अपनी कोचिंग में चैंपियन बनाया है। अब वह सरे से विदाई लेकर सीएसके के साथ जुड़ सकते हैं। इसका आधिकारिक ऐलान अभी फ्रेंचाइजी ने नहीं किया है।

From the very first season in 2008, you have been an integral part of the Chennai Super Kings family.



Your journey in Yellow has been defined not just by the runs you scored and the players you mentored, but by the dedication, humility, and unwavering commitment you brought to… pic.twitter.com/mgzdq04b04 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026

पिछले 3 सीजन में सीएसके का निराशाजनक प्रदर्शन

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन 2023 में खिताब जीतने के बाद उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। टीम 2024 में पांचवें, 2025 में दसवें और 2026 में आठवें स्थान पर रही। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ लंबे जुड़ाव को भी समाप्त कर दिया। फ्लेमिंग अब इंग्लैंड की टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने फ्लेमिंग की जगह ली है। आईपीएल 2027 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा।

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