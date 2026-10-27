चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच जहीर खान ने सोमवार (26 अक्टूबर) को चेन्नई में टीम मैनेजमेंट के साथ अपनी पहली मीटिंग की। इसमें उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ को अंतिम रूप दिया। स्टीफन फ्लेमिंग की अगुआई वाले ज्यादातार सपोर्ट स्टाफ को हटाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पूरे सेटअप में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। खबर है कि 48 वर्षीय जहीर खान खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला लेने से पहले मुंबई में महेंद्र सिंह धोनी से भी मुलाकात करेंगे।

रिटेंशन लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 15 नवंबर है। इसके बाद वे चेन्नई आकर टीम का जायजा लेंगे। पिछले सीजन में टीम प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो गई थी, इसलिए अब कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करके बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। इससे जहीर खान और उनकी टीम को मिनी-ऑक्शन में जाने के लिए एक अच्छी-खासी रकम (ऑक्शन पर्स) मिल सकेगी। सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज गैरेथ बैटी जुड़ने जा रहे हैं। उनके साथ एल्बी मोर्केल भी होंगे, जो पहले भी इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रह चुके हैं। वह अभी जोहानसबर्ग सुपर किंग्स के हेड कोच हैं। मोहित शर्मा बॉलिंग कोच के तौर पर टीम के साथ रहेंगे।

फोस्टर सपोर्ट स्टाफ में रहेंगे

मिनी-ऑक्शन से पहले अगले महीने होने वाले ट्रायल को देखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा सपोर्ट स्टाफ तब तक तैयार हो जाएगा, जिसकी औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी। जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने माइकल हसी, एरिक सिमंस और राजीव कुमार (जो फ्लेमिंग की टीम का हिस्सा थे) से अलग होने का फैसला किया है, वहीं 2026 में फील्डिंग कोच के तौर पर जुड़े जेम्स फोस्टर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। फोस्टर इंग्लैंड की टेस्ट टीम में स्टीफन फ्लेमिंग के साथ असिस्टेंट कोच के रूप में जुड़ गए हैं, लेकिन आईपीएल के दौरान वह खाली रहेंगे, इसलिए वे पांच बार की चैंपियन टीम में अपना पद बनाए रखेंगे। इसी तरह, श्रीधरन श्रीराम भी टीम सेटअप का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि, इन सभी की नई भूमिकाएं क्या होंगी, यह बाद में तय किया जाएगा।

विदेशी खिलाड़ियों पर निगाहें

चेन्नई सुपर किंग्स जिन मुख्य क्षेत्रों को मजबूत करना चाहती है, उनमें से एक विदेशी खिलाड़ियों का पक्ष है। हालांकि, इस फ्रेंचाइजी के पास हमेशा से ही मजबूत विदेशी खिलाड़ी रहे हैं। इनमें से हर एक अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखता था, लेकिन पिछले कुछ सीजन में ऐसा कम ही दिखा है। अब यह देखना होगा कि क्या फ्रेंचाइजी मिनी-ऑक्शन में इस कमी को दूर कर पाती है या नहीं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इस बार नीलामी के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों का पूल कैसा है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने किया नए मुख्य कोच का ऐलान

चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को मुख्य कोच नियुक्त किया है। 5 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी ने स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 सीजन का संबंध खत्म कर लिया था। पूरी खबर पढ़ें।