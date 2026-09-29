इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) में चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा निभाएंगे। इससे पहले 5 बार चैंपियन टीम ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को मुख्य कोच बनाया था। 38 साल के मोहित ने चार सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं। वह एरिक सिमंस की जगह लेंगे, जिन्होंने पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की टीम में यह रोल निभाया था।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार मोहित नए हेड कोच जहीर खान की सपोर्ट स्टाफ की टीम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए डील पर ऑफिशियली साइन करेंगे। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज़ से कहा, ‘जहीर सपोर्ट स्टाफ को फाइनल करने के प्रोसेस में हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने बॉलिंग कोच के रोल के लिए मोहित को चुना है। मेरी समझ से ऐसा ही है।’

मोहित ने 2025 में लिया संन्यास

भारत के लिए आठ टी20 खेलने वाले मोहित पिछले साल दिसंबर में खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करने से पहले 2025 सीजन में आईपीएल में खेले थे। उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 48 मैच खेले। बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 के दो सीजन में 10 और मैच शामिल हैं।

माइकल हसी की जगह कौन होगा?

चेन्नई सुपर किंग्स और जहीर ने अभी तक 2027 सीजन के लिए अपने बैटिंग कोच तय नहीं किया है। हेड कोच की दौड़ में शामिल माइकल हसी इस सीजन बल्लेबाजी कोच के पद पर रहे हैं। पता चला है कि तीन या चार नामों पर बातचीत चल रही है और अभी आखिरी फैसला होना बाकी है।

चेन्नई सुपर किंग्स में बदलाव

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पांच चैंपियनशिप में से आखिरी 2023 में जीती थी। पिछले तीन सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। इसके कारण टीम ने इस साल की शुरुआत में अपने लंबे समय से हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग से अलग होने का फैसला किया।

जहीर खान कैसे बने CSK के कोच?

चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टीफन फ्लेमिंग की विरासत संभालने के लिए जहीर खान को चुना है। उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक साल का है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पेश है जहीर खान के चेन्नई सुपर किंग्स के कोच बनने पर वेंकट कृष्णा बी की रिपोर्ट। पूरी खबर पढ़ें।