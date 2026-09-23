आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए आखिरी बार भारत में बाजार सजा था। वहीं पिछले तीन आईपीएल संस्करण के लिए नीलामी भारत से बाहर हुई थी। अब चार साल बाद भारत में फिर से आईपीएल का बाजार सजने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें संस्करण की नीलामी के लिए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने वेन्यू का ऐलान कर दिया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार को ऐलान किया कि दिसंबर 2026 में गोवा में आईपीएल 2027 के ऑक्शन होंगे। आखिरी बार भारत में दिसंबर 2022 में आईपीएल 2023 के ऑक्शन आयोजित हुए थे। उन्होंने कहा,”पिछले तीन सीजन में सऊदी अरब, दुबई और अबु धाबी में ऑक्शन आयोजित करने के बाद इस साल दिसंबर के महीने में गोवा में नीलामी आयोजित होगी।”

अरुण धूमल ने संभावित तारीखों की भी दी जानकारी

आईपीएल 2027 के लिए मिनी ऑक्शन आयोजित होंगे। सैकिया ने यह ऐलान आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के उस बयान के बाद किया है जब उन्होंने आईपीएल नीलामी के भारत में होने की जानकारी दी थी। अरुण धूमल ने भी पीटीआई से बात करते हुए अब ऑक्शन के वेन्यू पर बयान दिया है। उन्होंने कहा,”हमने नीलामी के लिए गोवा तय कर दिया है। संभावित तारीखें 15 से 16 दिसंबर हैं।”

आईपीएल नीलामी के पिछले तीन चरण दुबई, जेद्दा (मेगा नीलामी) और अबुधाबी में आयोजित किए गए थे। धूमल ने पहले कहा था कि नीलामी को भारत वापस लाना एक सोचा-समझा प्रयास था। यह एक दिन का आयोजन होगा क्योंकि यह एक ‘मिनी ऑक्शन’ है।

आईपीएल 2027 से पहले हुए लीग में कई बड़े बदलाव

आईपीएल के 20वें संस्करण की नीलामी, रिलीज और रिटेंशन से पहली ही अब तक कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है और अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा नहीं हैं। वहीं कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 13.50 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है।

इसके अलावा केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट लिया है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स से अब स्टीफेन फ्लेमिंग की विदाई हो चुकी है और जहीर खान टीम के नए हेड कोच होंगे।

IPL 2027: जहीर खान कैसे बने CSK के कोच? खुद चुनेंगे अपना सपोर्ट स्टाफ, धोनी के खेलने पर भी अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टीफन फ्लेमिंग की विरासत संभालने के लिए जहीर खान को चुना है। उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक साल का है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पेश है जहीर खान के चेन्नई सुपर किंग्स के कोच बनने पर वेंकट कृष्णा बी की रिपोर्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







