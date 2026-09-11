भारतीय घरेलू क्रिकेट के शेड्यूल को लेकर पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि रणजी ट्रॉफी जैसे अहम प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट को IPL नीलामी और सफेद गेंद क्रिकेट के लिए बार-बार प्रभावित किया जा रहा है। 2026-27 के घरेलू सत्र में रणजी ट्रॉफी के पहले चरण और नॉकआउट के बीच दो महीने से ज्यादा का अंतर है। सुनील गावस्कर ने इसे रेड-बॉल क्रिकेट की लय और निरंतरता के लिए नुकसानदेह बताया। सुनील गावस्कर का कहना है कि घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी को फिर से प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी के लिए खिलाड़ियों को परखने (ऑडिशन) को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी को नजरअंदाज किया जा रहा है।

पुरुषों का सीनियर घरेलू सीजन बेंगलुरु और चेन्नई में पिछले दो हफ्तों में खेले गए दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ शुरू हुआ। अब 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का पहला चरण होगा। यह पांच नवंबर तक चलेगा। रणजी ट्रॉफी के पहले चरण के मुकाबले देश भर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे।

रणजी ट्रॉफी के पहले और दूसरे चरण में दो महीने से ज्यादा का ब्रेक

इसके बाद टूर्नामेंट में दो महीने से ज्यादा का ब्रेक होगा। इस दौरान 14 नवंबर 2026 से आठ जनवरी 2027 के बीच सीमित ओवरों के टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 और 50 ओवरों वाली विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। सफेद गेंद क्रिकेट वाले इन दोनों टूर्नामेंट का समय आईपीएल 2027 के लिए होने वाली नीलामी के आसपास होगा।

सुनील गावस्कर का दावा- सब कुछ आईपीएल नीलामी के लिए हो रहा

सुनील गावस्कर ने कहा कि रणजी ट्रॉफी के लीग चरण के बाद एक महीने से ज्यादा का अंतर है। इसके बाद सफेद गेंद के टूर्नामेंट खेले जाएंगे और फिर रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले शुरू होंगे। सुनील गावस्कर के मुताबिक, इतने लंबे अंतराल के कारण टूर्नामेंट की लय और खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है।

रणजी सत्र का दूसरा चरण 17 जनवरी 2027 से

सुनील गावस्कर ने सवाल उठाया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले पहले क्वार्टर फाइनल तक क्यों नहीं खेले जा सकते? इसके बाद कुछ हफ्तों का ब्रेक देकर सेमीफाइनल और फाइनल कराया जा सकता है, जैसा रणजी ट्रॉफी में होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि इस टूर्नामेंट के तुरंत बाद IPL की नीलामी होती है। आगामी रणजी सत्र का दूसरा चरण 17 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जबकि फाइनल 27 फरवरी से खेला जाएगा।

सुनील गावस्कर ने कहा कि सफेद गेंद के टूर्नामेंट के लिए किसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप को बीच में कैसे रोका जा सकता है? सुनील गावस्कर के मुताबिक, रणजी ट्रॉफी को घरेलू क्रिकेट में फिर से सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इसके कार्यक्रम में लगातार बदलाव किया जाता रहा है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2024-25 सत्र से रणजी ट्रॉफी के मौजूदा कार्यक्रम को अपनाया है। इसके पीछे उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान होने वाली दिक्कतों को वजह बताया गया था, जिनके कारण पिछले वर्षों में कई मैच प्रभावित हुए थे। इससे पहले 2023-24 सत्र में रणजी ट्रॉफी जनवरी से मार्च के बीच खेली गई थी।

खिलाड़ियों के विकास पर पड़ेगा रेड-बॉल क्रिकेट की अनदेखी का असर

पूर्व भारतीय कप्तान ने यह भी चेतावनी दी कि रेड-बॉल क्रिकेट की अनदेखी का असर अच्छे खिलाड़ियों के विकास पर पड़ सकता है। सुनील गावस्कर ने कहा कि घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करके सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर ध्यान देना आगे चलकर नुकसानदेह साबित हो सकता है।

सुनील गावस्कर के मुताबिक, अगर रेड-बॉल क्रिकेट को महत्व नहीं दिया गया तो शीर्ष स्तर के खिलाड़ी तैयार होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। सुनील गावस्कर ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम के लगभग हर खिलाड़ी ने रेड-बॉल क्रिकेट के जरिये अपनी बुनियाद मजबूत की है। सुनील गावस्कर के अनुसार, रेड-बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों को अनुभव और मजबूती देता है। सफेद गेंद का क्रिकेट उतना नहीं दे पाता।

डेब्यू के सालभर बाद ही कप्तान बन गए थे जूनियर पटौदी, ‘टाइगर’ नाम के पीछे है दिलचस्प कहानी

भारत के 1962 के वेस्टइंडीज दौरे पर मंसूर अली खान पटौदी उपकप्तान के तौर पर गए थे। कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को बारबाडोस में एक मैच के दौरान सिर पर बाउंसर लगा। कॉन्ट्रैक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी सर्जरी से उनकी जान बच गई, लेकिन फिर वह क्रिकेट नहीं खेल पाए। दूसरी तरफ टाइगर पटौदी ने एक दशक तक कप्तानी की। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



