इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें संस्करण यानी आईपीएल 2027 के लिए मौजूदा चेयरमैन अरुण धूमल ने भारत में ही नीलामी होने का अपडेट दिया है। पिछले चार संस्करण से आईपीएल की नीलामी भारत के बाहर हो रही थी। इस बार मिनी ऑक्शन है तो इसे भारत में ही करवाने के संकेत चेयरमैन ने दिए हैं। साथ ही बीसीसीआई द्वारा आगामी महिला प्रीमियर लीग की तारीखों और उसके ऑक्शन की तारीख घोषित कर दी है।

आपको बता दें कि पिछली बार आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन कोच्चि में हुए थे उसके बाद पिछले तीन सत्र में नीलामी दुबई, जेद्दा और अबुधाबी में हुई। धूमल ने पीटीआई से कहा ,”हर साल हम कोशिश करते हैं कि यह भारत में हो लेकिन शादियों के समय के कारण हमें जगह नहीं मिलती । इस बार हम भारत में ही करायेंगे क्योंकि यह छोटी नीलामी होगी और हमें वेन्यू मिल जाएगा।”

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भी होगा फैसला

बीसीसीआई की 18 सितंबर को होने वाली एजीएम के दौरान धूमल का आईपीएल चेयरमैन फिर चुना जाना तय है । नीलामी कहां होगी, यह बीसीसीआई के पसंदीदा शहरों में उपलब्धता पर निर्भर करेगा । संचालन परिषद की हाल ही में हुई बैठक में ‘इंपैक्ट खिलाड़ी ‘ के विवादित नियम पर भी चर्चा की गई । बीसीसीआई ने टीमों से ताजा फीडबैक मांगा था हालांकि यह नियम 2027 तक लागू रहने वाला है ।

भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, स्टार हरफनमौला हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ने इस नियम पर ऐतराज जताया है । आईपीएल 2026 से पहले अधिकांश कप्तानों ने इसे लेकर बीसीसीआई से ऐतराज जताया है जिससे नियम को खत्म करने की मांग सामने आई है । धूमल ने कहा कि बीसीसीआई इसकी समीक्षा के लिये तैयार है ।

उन्होंने कहा ,”इस मसले पर बातचीत हो रही है । हम सभी पक्षों से फीडबैक लेंगे जिसके बाद ही फैसला लिया जायेगा ।” इस नियम के तहत टीमें मैच में किसी भी समय एक स्थानापन्न खिलाड़ी ला सकती हैं । एजीएम में धूमल के अलावा खैरूल मजूमदार भी आईपीएल संचालन परिषद में फिर चुने जाएंगे।

WPL 2027 की तारीखें भी घोषित

बीसीसीआई द्वारा महिला प्रीमियर लीग 2027 की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। एक्स पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2026 को WPL 2027 का ऑक्शन होगा। यानी खिलाड़ियों के रिलीज रिटेंशन की डेडलाइन 28 सितंबर 2026 होगी। वहीं आगामी सीजन की शुरुआत 14 जनवरी 2027 से होगी और 7 फरवरी 2027 तक यह टूर्नामेंट खेला जाएगा।

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एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी। इसके लिए एक दिन पहले श्रीलंकाई टीम का स्क्वाड सामने आया है। इस टीम में एशिया कप में खेलने वाली 3 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





