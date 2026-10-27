इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होने की संभावना है। इसी दिन बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच भी खेला जाना है। यह नीलामी रिटेंशन की समय-सीमा (डेडलाइन) के लगभग एक महीने बाद होगी। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल ने हाल ही में सभी फ्रेंचाइजी को सूचित किया है कि रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर है। इसके कुछ समय बाद नीलामी से ठीक पहले वाले सप्ताह में सभी फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों की एक रजिस्टर्ड सूची भेजी जाएगी। इसमें से वे खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर सकेंगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों के सेट का क्रम भी बताया जाएगा, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।

खुला है आईपीएल ट्रेड विंडो

2026 सीजन खत्म होने के बाद से आईपीएल ट्रेड विंडो में केवल दो ट्रेड हुए हैं। आईपीएल के नियमों के अनुसार ट्रेड विंडो सीजन खत्म होने के एक महीने बाद शुरू होती है। नीलामी की तारीख से एक हफ्ते पहले तक खुली रहती है और फिर अगले सीजन के शुरू होने से एक महीने पहले तक जारी रहती है।

ये दो ट्रेड हुईं

जून में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को सौंप दिया और बदले में स्पिनर कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज टी. नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद को दे दिया और इसके बदले अनकैप्ड लेग-स्पिनर जीशान अंसारी को अपनी टीम में लिया।

14 मार्च से 30 मई के बीच हो सकता है आईपीएल

आईपीएल ने अभी तक 2027 सीजन की तारीखें तय नहीं की हैं, लेकिन 2024 में अगले तीन सीजन की तारीखों की घोषणा करते समय उन्होंने 14 मार्च से 30 मई के बीच का समय तय किया था। हालांकि, इस साल सितंबर में बीसीसीआई की एजीएम के बाद बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने संकेत दिया था कि टूर्नामेंट मार्च के अंत में शुरू हो सकता है।

आईपीएल नए मीडिया राइट्स साइकल की होगी शुरुआत

यह आईपीएल के मौजूदा चक्र का आखिरी मिनी-ऑक्शन है। 2028 सीजन से पहले एक मेगा ऑक्शन होना तय है। अगले मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल नए मीडिया राइट्स साइकल की शुरुआत होगी। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इसके लिए टेंडर जारी नहीं किया है। साल 2022 में जब आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में बिके, तो यह टूर्नामेंट वैश्विक खेलों की एलीट लीग (ivy league) में शामिल हो गया।

मुंबई इंडियंस ने किया नए कोच का ऐलान

मुंबई इंडियंस ने महेला जयवर्धने की जगह कीरोन पोलार्ड को मुख्य कोच बनाने का फैसला किया है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस प्रतिनिधित्व करने वाले पोलार्ड संन्यास के बाद लीग में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहे थे। वह बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे। पूरी खबर पढ़ें।