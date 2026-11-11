इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL) 2027 के ऑक्शन से पहले बुधवार (11 नवंबर) को मुंबई इंडिया और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड हो गया। मुंबई इंडियंस के लिए यह ट्रेड फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह के होने से तेज गेंदबाजी काफी मजबूत हो जाएगी।

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे अच्छी खबर अर्शदीप सिंह का वानखेड़े में प्रदर्शन है। मुंबई के इस स्टेडियम में खूब रन बनते हैं। यहां अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है और यहां अर्शदीप सिंह ने 11 मैच में 16.27 के औसत और 13.30 के स्ट्राइक रेट से 18 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.32 है।

अर्शदीप सिंह का अन्य मैदानों पर प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह के भारत में अन्य मैदानों पर प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 138 मैच में 27.78 के औसत और 18.30 के स्ट्राइक रेट 161 विकेट लिए हैं। उनका इकॉनमी 9.10 की है। अर्शदीप सिंह ने आईपीएल में 96 मैच की 95 पारी में 28.02 के औसत और 9.18 की इकॉनमी से 111 विकेट लिए है। उनका स्ट्राइक रेट 18.3 रहा है।

अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड

टी20 में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन आंकड़ा वानखेड़े स्टेडियम भारत के अन्य सभी मैदान मैच 11 138 विकेट 18 161 औसत 16.27 27.78 स्ट्राइक रेट 13.3 18.3 इकॉनमी रेट 7.32 9.1

मुंबई इंडियंस से खेलेंगे अर्शदीप सिंह

इंडियन प्रीमियर लीग 2027 की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। हार्दिक पंड्या 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े। मुंबई इंडियंस में उनकी फीस 16.5 करोड़ रुपये थी। अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस से जुड़े। आईपीएल में हार्दिक पंड्या की पंजाब किंग्स तीसरी टीम होगी। उन्होंने 2015 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था। इसके अलावा वह गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।