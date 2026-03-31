इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के तीसरे मैच में मंगलवार (31 मार्च) को राजस्थान रॉयल्स (RR)ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की जीत में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। जडेजा ने खुलासा किया कि उनकी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से बाचीत नहीं हो पाई।

जडेजा ने धोनी को लेकर जियो हॉटस्टार से कहा, ‘बात नहीं हुई क्योंकि माही भाई फोन बंद ही रखते हैं। बात नहीं हुई पर जब भी मैं मिलूंगा माही भाई से तो खूब सारी बातें करूंगा।’ जडेजा आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स का ही हिस्सा थे। तब यह टीम दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को ही हराकर खिताब जीती थी। जडेजा ने बताया कि उन्हें राजस्थान रॉयल्स से फिर से जुड़कर कैसा लग रहा है।

बदलाव भी सफर का हिस्सा

जडेजा ने कहा, ‘मुझे गुलाबी रंग पसंद आ रहा है। पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था, मजाक कर रहा हूं। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रैंचाइजी को छोड़ना शुरू में थोड़ा मुश्किल था, जहां मैंने 12-13 साल खेला था। यह बहुत भावुक पल था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफर का हिस्सा है।’

राजस्थान से जुड़ने पर क्या बोले जडेजा

जडेजा ने कहा, ‘अच्छी बात यह थी कि मैं अब उस टीम के साथ हूं जिसके साथ मैंने पहली बार आईपीएल खिताब जीता था। वह याद हमेशा मेरे साथ रही है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद मैंने अपना आईपीएल करियर वहीं से शुरू किया था और अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था। मैं उन यादों को लेकर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा और मेरा मकसद नए ग्रुप के साथ जितना हो सके उतना सीखना है और टीम के साथ अपना अनुभव भी साझा करना है।’

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