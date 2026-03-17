इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें संस्करण की शुरुआत 28 मार्च से होने वाली है। इस बार कई युवा सितारे इस टूर्नामेंट में जलवा दिखाते नजर आ सकते हैं। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के भी कई सितारे आईपीएल 2026 में जलवा बिखेरने को तैयार हैं। उसमें दो सबसे बडे़े नाम हैं आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी के।

वहीं दिग्गजों को भी नहीं भूल सकते। एमएस धोनी, रोहित शर्मा जैसे कई दिग्गज भी अभी तक पहले सीजन से इस लीग का हिस्सा बने हुए हैं। इसी कड़ी में जानते हैं की लीग के आगामी संस्करण में सबसे युवा और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? उससे पहले यह भी आपको बताते हैं कि इस बार मुकाबला युवाओं बनाम दिग्गजों का भी देखने को मिल सकता है।

आईपीएल 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी

1- वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही 15 साल के पूरे होंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पहला मैच 30 मार्च को खेलने उतरेगी। यानी उस वक्त वैभव 15 साल 2 दिन के पूरे हो चुके होंगे। वह फिर भी इस बार लीग के सबसे युवा खिलाड़ी ही रहेंगे।

2- आयुष म्हात्रे

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे का जन्म 16 जुलाई 2007 को हुआ था। उनकी उम्र अभी 18 साल ही है। वह आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। चेन्नई अपना पहला मैच 30 मार्च को खेलेगी। यानी आयुष इस सीजन में 18 साल 8 महीने और 14 दिन की उम्र में खेलने उतरेंगे।

3- साहिल पारख

साहिल पारिख को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। दिल्ली की टीम अपना पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। उस दिन साहिल की उम्र 18 साल 9 महीने और 25 दिन होगी। वह इस सीजन के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी होंगे।

4- सात्विक देसवाल

सात्विक देसवाल बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उन्हें आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी ने 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। आरसीबी का पहला मैच 28 मार्च को पहले दिन ही है। उस दिन सात्विक की उम्र 19 साल 4 दिन पूरी हो चुकी होगी। उनका जन्म 23 मार्च 2007 को हुआ था।

5- विहान मल्होत्रा

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के स्टार खिलाड़ी और शानदार ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा को आरसीबी ने 30 लाख रुपये में खरीदा था। वह इस लीग के पांचवें सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। उनका जन्म 1 जनवरी 2007 को हुआ था। वह आगामी सीजन की शुरुआत में 28 मार्च को 19 साल दो महीने और 26 दिन के पूरे हो चुके होंगे।

ये हैं आईपीएल 2026 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

1- महेंद्र सिंह धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ही नहीं आईपीएल के भी धोनी मौजूदा समय में सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। वह पहले सीजन से ही इस लीग का हिस्सा हैं। धोनी मौजूदा सीजन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं। उनकी उम्र 30 मार्च 2026 को (सीएसके के पहले मैच के दिन) 44 साल 8 महीने और 23 दिन होगी। क्लिक करें और देखें CSK का शेड्यूल, मैच की तारीख, समय और स्क्वाड सबकुछ

2- रोहित शर्मा

रोहित शर्मा भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो आईपीएल के पहले सीजन से अभी तक खेल रहे हैं। आगामी सीजन में वह मुंबई इंडियंस के लिए कमाल करते दिखेंगे। मुंबई का पहला मैच 29 मार्च को होगा। आईपीएल 2026 में वह दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। उनकी उम्र मुंबई इंडियंस के पहले मुकाबले के दिन 38 साल 10 महीने और 29 दिन होगी।

3- अजिंक्य रहाणे

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान और आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक अजिंक्य रहाणे इस सीजन के तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। रहाणे के नेतृत्व में इस सीजन केकेआर की टीम 29 मार्च से अपना अभियान शुरू करेगी। इस दिन रहाणे की उम्र 37 साल 9 महीने और 23 दिन होगी।

4- इशांत शर्मा

इशांत शर्मा भी आईपीएल के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। इस बार वह गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं। गुजरात का पहला मैच 31 मार्च को पंजाब किंग्स के साथ होगा। पंजाब के खिलाफ मैच के दिन इशांत की उम्र होगी 37 साल 6 महीने और 29 दिन। वह इस लीग के 19वें संस्करण के चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे।

5- विराट कोहली

विराट कोहली भी धोनी और रोहित के साथ पहले सीजन से आईपीएल का हिस्सा हैं। आईपीएल 2026 में वह एक बार फिर आरसीबी के लिए जलवा दिखाने को तैयार हैं। आरसीबी का पहला मैच 28 मार्च 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा। इस मैच के दिन विराट कोहली की उम्र 37 साल 4 महीने और 23 दिन होगी। वह आईपीएल 2026 के पांचवें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे।

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