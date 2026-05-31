IPL 2026 Top-5 Batters and Bowlers List after RCB vs GT Final: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रविवार (31 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी में बादशाहत 15 साल के बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। सूर्यवंशी ने 16 पारियों मे 776 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल दूसरे नंबर पर रहे। उनके साथ साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर रहे। फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली चौथे नंबर पर रहे।
आईपीएल 2026 के फाइनल में कगिसो रबाडा ने देवदत्त पडिक्कल को आउट किया। यह विकेट लेकर उन्होंने पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस की पारी में 2 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया था। रबाडा ने 1 विकेट लेकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। जोफ्रा आर्चर तीसरे और राशिद खान चौथे नंबर पर रहे। अंशुल कम्बोज पांचवें नंबर पर रहे।
आईपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौका
|छक्का
|वैभव सूर्यवंशी
|16
|16
|776
|48.5
|237.31
|63
|72
|शुभमन गिल
|16
|16
|732
|45.75
|163.03
|74
|33
|साई सुदर्शन
|17
|17
|722
|45.12
|157.99
|75
|30
|विराट कोहली
|16
|16
|675
|56.25
|165.85
|73
|25
|हेनरिक क्लासेन
|15
|15
|624
|48
|160
|48
|31
आईपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|कगिसो रबाडा
|17
|64.4
|388
|29
|21.59
|626
|0
|0
|भुवनेश्वर कुमार
|16
|63
|378
|28
|17.89
|501
|1
|0
|जोफ्रा आर्चर
|16
|60
|360
|25
|22.36
|559
|0
|0
|राशिद खान
|17
|56.5
|341
|21
|24.57
|516
|1
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|0
RCB ने जीता लगातार दूसरा IPL खिताब
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में लगातार दो बार खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस ने 2019 और 2020 में लगातार दो बार खिताब जीता था। पूरी खबर पढ़ें।