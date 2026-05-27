IPL 2026 Orange Cap Purple Cap Race after SRH vs RR Eliminator Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के एलिमिनेट मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बनाई। इस जीत की नींव 15 साल के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद पर 97 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। उन्होंने 15 पारियों में 680 रन ठोक दिए हैं।

ऑरेंज कैप रेस में गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर हैं। 15 मैच में 652 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 15 मैच में 624 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 14 पारियों मे 618 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के इशान किशन ने 15 पारियों में 602 रन बनाए हैं।

भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा

पर्पल कैप रेस की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा है। उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा के भी 26 विकेट हैं। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर के 24, चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कम्बोज ने 21 और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा ने 20 विकेट लिए हैं।

IPL 2026 — एलिमिनेटर के बाद Orange Cap · Purple Cap | SRH vs RR Eliminator के बाद वैभव: Orange Cap सुदर्शन vs वैभव भुवी: Purple Cap पूरा डेटा Orange Cap 2026 वैभव सूर्यवंशी — SR 242.85, IPL 2026 की Orange Cap राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने 15 मैचों में 680 रन बनाकर Orange Cap अपने नाम की। 242.85 का स्ट्राइक रेट IPL इतिहास में असाधारण है। 65 छक्कों के साथ वे सीजन के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रहे — 103 का सर्वोच्च स्कोर और 45.33 का औसत। 680 कुल रन

(Orange Cap) 242.8 स्ट्राइक रेट

(असाधारण) 65 छक्के

(सर्वाधिक) 103 सर्वोच्च स्कोर 45.33 बल्लेबाजी औसत 55 चौके GT vs RR सुदर्शन vs वैभव — रन पास-पास, SR में जमीन-आसमान साई सुदर्शन के 652 रन और वैभव के 680 रन — अंतर सिर्फ 28 रनों का। लेकिन स्ट्राइक रेट में भारी फर्क है: सुदर्शन का SR 157.86 बनाम वैभव का 242.85। सुदर्शन ने 413 गेंदों में रन बनाए, वैभव ने सिर्फ 280 में — यानी 133 कम गेंदों में लगभग बराबर रन। वैभव सूर्यवंशी (आरआर) Orange Cap कुल रन 680 स्ट्राइक रेट 242.85 गेंदें 280 छक्के 65 शतक 1 साई सुदर्शन (जीटी) #2 Orange Cap कुल रन 652 स्ट्राइक रेट 157.86 गेंदें 413 छक्के 29 शतक 1 Purple Cap 2026 भुवनेश्वर कुमार — 26 विकेट, सबसे किफायती आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट के साथ Purple Cap पर काबिज हैं। कागिसो रबाडा भी 26 विकेट पर हैं, लेकिन भुवी की इकॉनमी 8.00 और औसत 18.15 — दोनों में बेहतर। जोफ्रा आर्चर 24 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं। 26 विकेट

(Purple Cap) 8.00 इकॉनमी

(सर्वश्रेष्ठ) 18.15 गेंदबाजी औसत

(सर्वश्रेष्ठ) भुवनेश्वर कुमार (आरसीबी) Purple Cap विकेट 26 इकॉनमी 8.00 औसत 18.15 BBI 4/23 कागिसो रबाडा (जीटी) #2 Purple Cap विकेट 26 इकॉनमी 9.48 औसत 21.03 BBI 3/25 Orange Cap — शीर्ष 5 बल्लेबाज POS खिलाड़ी Runs Mat HS Avg SR 100 50 4s 6s 1 वैभव सूर्यवंशी

आरआर 680 15 103 45.33 242.85 1 4 55 65 2 साई सुदर्शन

जीटी 652 15 100 46.57 157.86 1 7 65 29 3 हेनरिख क्लासेन

एसआरएच 624 15 69 48.00 160.00 0 6 48 31 4 शुभमन गिल

जीटी 618 14 86 44.14 159.27 0 6 57 30 5 ईशान किशन

एसआरएच 602 15 91 40.13 182.42 0 6 60 32 Purple Cap — शीर्ष 5 गेंदबाज POS खिलाड़ी Wkts Mat Ov BBI Avg Econ SR 4w 1 भुवनेश्वर कुमार

आरसीबी 26 15 59.0 4/23 18.15 8.00 13.61 1 2 कागिसो रबाडा

जीटी 26 15 57.4 3/25 21.03 9.48 13.30 0 3 जोफ्रा आर्चर

आरआर 24 15 56.0 3/17 21.41 9.17 14.00 0 4 अंशुल कंबोज

सीएसके 21 14 50.2 3/22 25.23 10.52 14.38 0 5 एशान मलिंगा

एसआरएच 20 15 54.2 4/32 25.35 9.33 16.30 1 स्रोत: IPL Official | SRH vs RR Eliminator के बाद Jansatta InfoGenIE

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल पुराना क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने आईपीएल 2026 के सीजन में 60 छक्के पूरे करते हुए यूनिवर्स बॉस को पीछे छोड़ा। वैभव ने 16 गेंद पर इस पारी में अपना पचासा भी पूरा किया। इससे पहले उन्होंने इसी सीजन 15 गेंद पर दो पचासे लगाए थे। पूरी खबर पढ़ें।