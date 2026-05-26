IPL 2026 Orange and Purple Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के क्वालिफायर-1 में मंगलवार (26 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। वह क्वालिफायर-2 में एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगी। क्वालिफायर-1 के बाद ऑरेंज कैप की बात करें तो चार बल्लेबाजों ने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।

साई सुदर्शन का शीर्ष पर कब्जा बरकरार है। उन्होंने 15 पारियों में 652 रन बनाए हैं। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 618 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 606, विराट कोहली ने 600 और केएल राहुल ने 593 रन बनाए हैं। साई से बुधवार (27 मई) को ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन छीन सकते हैं। वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैदान पर होंगे।

पर्पल कैप पक भुवनेश्वर का कब्जा

भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2 विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया। उनके 26 विकेट हो गए हैं। कगिसो रबाडा के भी 26 विकेट हैं। भुवनेश्वर ने बेहतर इकॉनमी रेट के कारण पर्पल कैप पर कब्जा जमाया। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर 21 विकेट के साथ तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कम्बोज 21 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। राशिद खान 19 विकेट के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

IPL 2026 — बल्ले और गेंद के सितारे Orange Cap · Purple Cap | सीजन 2026 सुदर्शन: Orange Cap भुवी: Purple Cap KL राहुल: 152* पूरा डेटा Orange Cap 2026 सुदर्शन — 652 रन के साथ IPL 2026 की Orange Cap बी. साई सुदर्शन ने IPL 2026 में 15 मैचों में 652 रन बनाकर Orange Cap अपने नाम की। 46.57 के औसत, 157.86 के स्ट्राइक रेट और 7 अर्धशतकों के साथ वे पूरे सीजन सबसे निरंतर बल्लेबाज रहे। उनका एकमात्र शतक 100 रन का रहा। 652 कुल रन

(Orange Cap) 46.57 बल्लेबाजी औसत 157.9 स्ट्राइक रेट 15 मैच 7 अर्धशतक 100 सर्वोच्च स्कोर Purple Cap 2026 भुवनेश्वर कुमार — 26 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 में 26 विकेट लेकर Purple Cap जीती। 8.02 की इकॉनमी और 17.96 के औसत के साथ वे टॉप-5 में सबसे किफायती गेंदबाज रहे। कागिसो रबाडा भी 26 विकेट पर थे, लेकिन बेहतर औसत से भुवी आगे रहे। 26 कुल विकेट

(Purple Cap) 17.96 गेंदबाजी औसत

(सर्वश्रेष्ठ) 8.02 इकॉनमी

(सर्वश्रेष्ठ) 15 मैच 4/23 बेस्ट बॉलिंग

इनिंग्स 13.42 स्ट्राइक रेट सर्वोच्च स्कोर केएल राहुल — 152* और सर्वोच्च स्ट्राइक रेट 174.41 डीसी के केएल राहुल ने IPL 2026 में 152* का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया — Orange Cap टॉप-5 में सबसे बड़ी पारी। 174.41 के स्ट्राइक रेट के साथ वे टॉप-5 के सबसे तेज बल्लेबाज भी रहे। 14 मैचों में 593 रन और 31 छक्के उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की कहानी बताते हैं। 152* सर्वोच्च स्कोर

(टॉप-5 में सबसे बड़ा) 174.4 स्ट्राइक रेट

(टॉप-5 में सर्वोच्च) 593 कुल रन

(14 मैचों में) केएल राहुल (डीसी) SR: सर्वोच्च स्ट्राइक रेट 174.41 HS 152* छक्के 31 विराट कोहली (आरसीबी) SR: दूसरा स्ट्राइक रेट 164.38 HS 105* छक्के 22 Orange Cap — शीर्ष 5 बल्लेबाज POS खिलाड़ी Runs Mat HS Avg SR 100 50 4s 6s 1 साई सुदर्शन

जीटी 652 15 100 46.57 157.86 1 7 65 29 2 शुभमन गिल

जीटी 618 14 86 44.14 159.27 0 6 57 30 3 हेनरिख क्लासेन

एसआरएच 606 14 69 50.50 159.47 0 6 46 30 4 विराट कोहली

आरसीबी 600 15 105* 50.00 164.38 1 4 64 22 5 केएल राहुल

डीसी 593 14 152* 45.62 174.41 1 5 56 31 Purple Cap — शीर्ष 5 गेंदबाज POS खिलाड़ी Wkts Mat Ov BBI Avg Econ SR 4w 1 भुवनेश्वर कुमार

आरसीबी 26 15 58.1 4/23 17.96 8.02 13.42 1 2 कागिसो रबाडा

जीटी 26 15 57.4 3/25 21.03 9.48 13.30 0 3 जोफ्रा आर्चर

आरआर 21 14 52.0 3/17 21.71 8.76 14.85 0 4 अंशुल कंबोज

सीएसके 21 14 50.2 3/22 25.23 10.52 14.38 0 5 राशिद खान

जीटी 19 15 50.5 4/33 23.47 8.77 16.05 1 स्रोत: IPL Official | सीजन 2026 आंकड़े Jansatta InfoGenIE

साई सुदर्शन जैसा किसी के साथ ना हो; गेंद गई चौका, लेकिन हो गए आउट

साई सुदर्शन आरसीबी के खिलाफ काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। उन्होंने 14 रन की पारी खेली, लेकिन हिट विकेट आउट होने के बाद वो काफी निराश नजर आए। पूरी खबर पढ़ें।