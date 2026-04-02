इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेविड वॉर्नर के नाम है। उन्होंने 95 पारियों में 49.55 के औसत से 4014 रन बनाए हैं। भारत के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 35.03 के औसत से 2768 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 36.22 के औसत से 2101 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 26.26 के औसत से 2101 रन बनाए हैं। सनराइजर्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 20 खिलाड़ियों में राहुल त्रिपाठी 9वें नंबर पर हैं। ऋद्धिमान साहा 14वें और युवराज सिंह 16वें नंबर पर हैं। इशान किशन 19वें नंबर पर हैं।
अभिषेक टॉप-5 में, वॉर्नर शीर्ष पर, धवन नंबर 2, ये हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 20 खिलाड़ी
आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेविड वॉर्नर के नाम है। अभिषेक शर्मा चौथे नंबर पर हैं। वराज सिंह 16वें और इशान किशन 19वें नंबर पर हैं।
Written by Tanisk Tomar
नई दिल्लीUpdated:
सनराइजर्स हैदराबाद · IPL T20 · 2013–2026
फ्रेंचाइज़ी इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले 20 बल्लेबाज़
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सर्वाधिक रन
4,014
शीर्ष बल्लेबाज़
डेविड वॉर्नर
सर्वोच्च औसत
142.59
सर्वोच्च SR
177.84
खिलाड़ी
रन
मैच
औसत
SR
HS
50+
2000+ रन क्लब
1
डेविड वॉर्नरAUS · 2014–2021
4,014
75
49.55
142.59
126
42
2
शिखर धवनIND · 2013–2018
2,768
91
35.02
125.13
92*
21
3
केन विलियमसनNZ · 2015–2022
2,101
76
36.22
126.03
89
18
1000–1999 रन
4
अभिषेक शर्माIND · 2019–2026
1,760
75
26.28
161.81
141
10
5
हेनरिक क्लासेनSA · 2023–2026
1,445
43
43.78
172.64
105*
9
6
मनीष पांडेIND · 2014–2021
1,345
51
37.36
124.76
83*
12
7
जॉनी बेयरस्टोENG · 2019–2021
1,038
28
41.52
142.19
114
8
8
ट्रेविस हेडAUS · 2024–2026
952
29
35.25
177.84
102
8
500–999 रन
9
राहुल त्रिपाठीIND · 2022–2024
851
33
29.34
144.48
76
5
10
एडेन मार्करमSA · 2022–2023
849
38
30.32
131.01
68*
5
11
मोइसेस हेनरिक्सAUS · 2014–2017
755
42
27.96
128.83
74*
2
12
नमन ओझाIND · 2014–2017
584
56
19.46
120.41
79*
1
13
अब्दुल समदIND · 2020–2022
577
40
18.61
146.07
37*
0
14
ऋद्धिमान साहाIND · 2018–2021
553
29
22.12
123.43
87*
4
15
विजय शंकरIND · 2017–2021
500
33
21.73
120.19
63*
2
400–499 रन
16
युवराज सिंहIND · 2016–2017
488
22
30.50
137.07
70
2
17
नितीश कुमार रेड्डीIND · 2024–2026
486
23
29.13
130.99
76*
3
18
पार्थिव पटेलIND · 2013
461
19
24.26
116.12
61
2
19
इशान किशनIND · 2025–2026
434
15
38.45
160.74
106*
2
20
डेरन सैमीWI · 2013–2016
388
26
13.42
132.87
63
1
सर्वोच्च SR (500+ रन)
177.84
ट्रेविस हेड · 952 रन
सर्वोच्च औसत
49.55
डेविड वॉर्नर · 3× ऑरेंज कैप
सर्वाधिक 50+
42
डेविड वॉर्नर · 40 अर्धशतक + 2 शतक
सर्वोच्च स्कोर
141
अभिषेक शर्मा · 2024
स्रोत: ESPNcricinfo — Sunrisers Hyderabad T20 Matches · Batting Most Runs Career (espncricinfo.com) · सभी आँकड़े SRH फ्रेंचाइज़ी के लिए मात्र (IPL 2013–2026)
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