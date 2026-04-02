इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेविड वॉर्नर के नाम है। उन्होंने 95 पारियों में 49.55 के औसत से 4014 रन बनाए हैं। भारत के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 35.03 के औसत से 2768 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 36.22 के औसत से 2101 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 26.26 के औसत से 2101 रन बनाए हैं। सनराइजर्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 20 खिलाड़ियों में राहुल त्रिपाठी 9वें नंबर पर हैं। ऋद्धिमान साहा 14वें और युवराज सिंह 16वें नंबर पर हैं। इशान किशन 19वें नंबर पर हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद · IPL T20 · 2013–2026 शीर्ष 20 बल्लेबाज़ — करियर रन फ्रेंचाइज़ी इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले 20 बल्लेबाज़ InfoGenIE

सर्वाधिक रन 4,014 शीर्ष बल्लेबाज़ डेविड वॉर्नर सर्वोच्च औसत 142.59 सर्वोच्च SR 177.84

खिलाड़ी रन मैच औसत SR HS 50+

2000+ रन क्लब

1 डेविड वॉर्नर AUS · 2014–2021 4,014 75 49.55 142.59 126 42

2 शिखर धवन IND · 2013–2018 2,768 91 35.02 125.13 92* 21

3 केन विलियमसन NZ · 2015–2022 2,101 76 36.22 126.03 89 18

1000–1999 रन

4 अभिषेक शर्मा IND · 2019–2026 1,760 75 26.28 161.81 141 10

5 हेनरिक क्लासेन SA · 2023–2026 1,445 43 43.78 172.64 105* 9

6 मनीष पांडे IND · 2014–2021 1,345 51 37.36 124.76 83* 12

7 जॉनी बेयरस्टो ENG · 2019–2021 1,038 28 41.52 142.19 114 8

8 ट्रेविस हेड AUS · 2024–2026 952 29 35.25 177.84 102 8

500–999 रन

9 राहुल त्रिपाठी IND · 2022–2024 851 33 29.34 144.48 76 5

10 एडेन मार्करम SA · 2022–2023 849 38 30.32 131.01 68* 5

11 मोइसेस हेनरिक्स AUS · 2014–2017 755 42 27.96 128.83 74* 2

12 नमन ओझा IND · 2014–2017 584 56 19.46 120.41 79* 1

13 अब्दुल समद IND · 2020–2022 577 40 18.61 146.07 37* 0

14 ऋद्धिमान साहा IND · 2018–2021 553 29 22.12 123.43 87* 4

15 विजय शंकर IND · 2017–2021 500 33 21.73 120.19 63* 2

400–499 रन

16 युवराज सिंह IND · 2016–2017 488 22 30.50 137.07 70 2

17 नितीश कुमार रेड्डी IND · 2024–2026 486 23 29.13 130.99 76* 3

18 पार्थिव पटेल IND · 2013 461 19 24.26 116.12 61 2

19 इशान किशन IND · 2025–2026 434 15 38.45 160.74 106* 2

20 डेरन सैमी WI · 2013–2016 388 26 13.42 132.87 63 1

सर्वोच्च SR (500+ रन) 177.84 ट्रेविस हेड · 952 रन सर्वोच्च औसत 49.55 डेविड वॉर्नर · 3× ऑरेंज कैप सर्वाधिक 50+ 42 डेविड वॉर्नर · 40 अर्धशतक + 2 शतक सर्वोच्च स्कोर 141 अभिषेक शर्मा · 2024

स्रोत: ESPNcricinfo — Sunrisers Hyderabad T20 Matches · Batting Most Runs Career (espncricinfo.com) · सभी आँकड़े SRH फ्रेंचाइज़ी के लिए मात्र (IPL 2013–2026)

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