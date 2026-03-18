इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) की शुरुआत 10 दिन में होनी है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत कुछ मैचों के लिए इशान किशन को कप्तान बनाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस की अनुपलब्धता के कारण इशान को यह जिम्मेदारी मिली है, जबकि अभिषेक शर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है। कमिंस चोट से उबर रहे हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने कमिंस की अनुप्लब्धता में इशान को कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए कहा, ‘पैट कमिंस चोट से ठीक होने के दौरान कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। जब तक वह उबर नहीं हो जाते, इशान किशन कप्तान और अभिषेक शर्मा उप-कप्तान होंगे।’ आईपीएल 2028 की शुरुआत 28 मार्च से होगी। पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा।

चिन्नास्वामी में होगा इशान की कप्तानी का डेब्यू

इशान किशन का आईपीएल में कप्तानी का डेब्यू बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इशान कितने मैचों में कप्तानी करेंगे यह अभी साफ नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह जानकारी नहीं दी है कि पैट कमिंस कितने मैचों तक अनुपलब्ध रहेंगे।

इशान किशन ने सनाइजर्स के लिए पहले मैच में ही शतक जड़ा था

इशान किशन को पिछले साल मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी और पहले ही मैच में शतक जड़ा था। हालांकि, इसके बाद उनका बल्ला नहीं चला। उन्होंने सीजन में एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 354 रन बनाए। उनका औसत 35.40 और स्ट्राइक रेट 152.59 का रहा था।

इशान की भारतीय टीम में वापसी

इशान किशन के लिए बीते कुछ महीने शानदार रहे हैं। इशान ने दिसंबर में अपनी कप्तानी में झारखंड़ को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। इशान ने फाइनल में शतक जड़ा था। इसके बाद उनकी भारत की टी20 टीम में वापसी हुई। वह टी20 वर्ल्ड कप भी खेले और शानदार प्रदर्शन किया।

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