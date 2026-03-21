इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तैयारियां जोरो पर है। शनिवार (21 मार्च) को इंट्रा स्क्वाड मैच के दौरान अभिषेक शर्मा शतक से चूक गए। पैट कमिंस के चोटिल पर कप्तान बनाए गए इशान किशन का भी बल्ला चला। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन सुर्खियां बंटोरी पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सलिल अरोड़ा ने। सलिल ने 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया।
आईपीएल 2026 की नीलामी में 30 लाख के बेस प्राइस वाले सलिल अरोड़ा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.50 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। सनराइजर्स ने सलिल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने झारखंड़ के खिलाफ मैच में 39 गेंद पर शतक जड़ दिया था। उन्होंने उस मैच में 45 गेंद पर 125 रन बाए थे। इसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल हैं।
सलिल ने 26 गेंद पर नाबाद 56 रन बनाए
सनराइजर्स के प्रैक्टिस मैच की बात करें तो सलिल ने 26 गेंद पर नाबाद 56 रन बनाए। इसके अलावा हर्ष दुबे ने भी 14 गेंद पर ही 37 रन ठोके। अभिषेक शर्मा ने 42 गेंद पर 94 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंद पर 49 रन बनाए। इशान किशन ने 25 गेंद पर 72 रन ठोके। उन्होंने दो बार बल्लेबाजी की। पहली बार उन्होंने 15 गेंद पर 18 रन बनाए।
सनराइजर्स की गेंदबाजी
सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करें तो जयदेव उनादकट ने 5 विकेट लिए, लेकिन 48 रन लुटाए। नितीश रेड्डी ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षल पटेल ने 45 रन देकर 3 विकेट लिए। जीशान अंसारी ने 66 रन देकर 1 विकेट लिए। ब्रायडन कार्स ने 38 रन देकर 1 विकेट लिए साकिब हुसैन ने 45 रन देकर 2 विकेट झटके।
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