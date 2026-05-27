इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के एलिमिनेटर में बुधवार (27 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अहम होंगे। आर्चर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में गेंद से कहर बरपाया था और राजस्थान को सनराइजर्स के खिलाफ भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि, सनराइजर्स की त्रिमूर्ति यानी शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाजों ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और इशान किशन के खिलाफ आर्चर का रिकॉर्ड काफी खराब है।

हेड का टी20 में आर्चर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 160.60 है, लेकिन छह पारियों में तीन बार उनका शिकार भी हुए हैं। इस सीजन की शुरुआत में एक बार आउट हुए है। अभिषेक का टी20 में आर्चर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 177.14 है, लेकिन इस सीजन में जब ये दोनों टीमें पहली बार भिड़ी थीं, तो आर्चर ने उन्हें आउट किया था। किशन का टी20 में आर्चर के खिलाफ औसत 90 है और उनका स्ट्राइक रेट 150 है।

जोफ्रा आर्चर बनाम एसआरएच के टॉप-3 T20 हेड-टू-हेड | तीन बल्लेबाज, तीन कहानियां हेड: तेज SR, 3 बार शिकार अभिषेक: SR 177, खतरा बरकरार किशन: औसत 90, सबसे संतुलित तुलना ट्रैविस हेड vs आर्चर 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट — फिर भी 6 में से 3 बार आउट ट्रैविस हेड T20 क्रिकेट में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 160.60 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं — यानी हमला उनकी रणनीति है। लेकिन 6 innings में 3 बार आउट होना बताता है कि आर्चर के पास हेड का तोड़ है। इस सीजन में भी एक बार वे आर्चर का शिकार बन चुके हैं। 160.6 स्ट्राइक रेट

vs आर्चर (T20) 3/6 dismissals

(6 innings में) 50% innings में

आउट होने की दर इस सीजन भी एक बार आर्चर का शिकार आक्रामक शैली — ऊंचा जोखिम अभिषेक शर्मा vs आर्चर SR 177 — टॉप-3 में सबसे विस्फोटक, पर खतरा बरकरार अभिषेक शर्मा T20 में आर्चर के खिलाफ 177.14 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं — तीनों बल्लेबाजों में सबसे आक्रामक। लेकिन इस सीजन जब पहली बार ये दोनों टीमें मिलीं, तब अभिषेक आर्चर का शिकार हो गए। तेज रफ्तार के साथ जोखिम भी उतना ही है। 177.1 स्ट्राइक रेट

vs आर्चर (T20)

(तीनों में सर्वोच्च) 1 dismissal

इस सीजन SRH पहली मुलाकात में

ही आउट सबसे तेज बल्लेबाज vs आर्चर इस सीजन पहले ही मुकाबले में आउट ईशान किशन vs आर्चर औसत 90, SR 150 — तीनों में सबसे संतुलित ईशान किशन T20 में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 90 के औसत और 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। यह संयोजन तीनों SRH बल्लेबाजों में सबसे संतुलित है — न सिर्फ तेज, बल्कि टिककर खेलने की क्षमता भी। source में किशन की कोई dismissal mention नहीं है। 90 बल्लेबाजी औसत

vs आर्चर (T20)

(सर्वोच्च) 150 स्ट्राइक रेट

vs आर्चर (T20) — dismissal

(source में नहीं) औसत 90 — तीनों में सर्वोच्च आक्रमण और संयम का संतुलन तुलनात्मक विश्लेषण तीन बल्लेबाज — आर्चर के खिलाफ कौन कहाँ? किशन का औसत सर्वोच्च, अभिषेक का SR सर्वोच्च — और हेड दोनों मोर्चों पर बीच में। लेकिन dismissal record में हेड सबसे कमजोर नजर आते हैं। बल्लेबाज SR vs आर्चर औसत Dismissals निष्कर्ष ट्रैविस हेड एसआरएच 160.60 — 3/6 innings सबसे ज्यादा खतरा अभिषेक शर्मा एसआरएच 177.14 — 1 (इस सीजन) विस्फोटक, पर जोखिम ईशान किशन एसआरएच 150.00 90 — (उल्लेख नहीं) सबसे संतुलित स्रोत: ESPN Cricinfo | T20 हेड-टू-हेड आंकड़े Jansatta InfoGenIE

आईपीएल 2026 में जोफ्रा आर्चर का शानदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में जोफ्रा आर्चर तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे ऊपर केवल भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा हैं। आर्चर ने 21 विकेट लिए हैं, जिनमें से 11 विकेट पावरप्ले में आए हैं।

IPL प्लेऑफ में नहीं चलता अभिषेक शर्मा का बल्ला

अभिषेक शर्मा का आईपीएल के अलावा पंजाब और भारत के लिए भी टी20 में नॉकआउट मुकाबलों में प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने 15 मैच में 17.71 के औसत और 137.77 के स्ट्राइक से 248 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।