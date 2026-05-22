रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं। अगर वह इस सीजन में 58 रन और बना लेते हैं तो इतिहास रच देंगे। 58 रन बनाने पर उनके 600 रन पूरे हो जाएंगे। इसके साथ वह आईपीएल में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। वह क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल से आगे निकल जाएंगे।

विराट कोहली ने 2023, 2024 और 2025 में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। क्रिस गेल ने 2011, 2012 और 2013 में ऐसा किया था। डेविड वॉर्नर ने 2016, 2017 और 2019 में ऐसा किया था। केएल राहुल ने 2020, 2021 औ 2022 में ऐसा किया था। विराट कोहली ने 2023, 2024 और 2025 में ऐसा किया है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने लगातार दो सीजन 2025 और 2026 में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।

विराट कोहली को मिलेंगे कम से कम 3 मैच

विराट कोहली को ऐसा करने के लिए कम से कम 3 मैच और मिलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है। इसके बाद प्लेऑफ से फाइनल तक कम से कम 2 मैच मिलेंगे। तीन मैच भी मिल सकते हैं। कोहली फिलहाल ऑरेंज कैप रेस में छठे नंबर र हैं। उन्होंने 13 मैचों में 54.20 के औसत और 164.74 के स्ट्राइक रेट से 542 रन बनाए हैं।

गुजरात बनाम CSK मैच के बाद अंकतालिका

गुजरात ने इस सीजन के 66वें मैच में सीएसके को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद गुजरात और सीएसके की टीम अंकतालिका में इस स्थान पर है। वहीं इस मैच के बाद वैभव से ऑरेंज कैप छिन गया और साई सुदर्शन ने बाजी मार ली। पूरी खबर पढ़ें।