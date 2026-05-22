इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में हेनरिक क्लासेन ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सीजन 13 पारियों में 50.45 के औसत और 155.90 के स्ट्राइक रेट से 555 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद को शुक्रवार (22 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ना है। इस मैच के दौरान क्लासेन बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अगर वह 31 रन बनाते हैं तो वह सनराइजर्स के लिए 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे।

क्लासेन 33 रन बनाते ही सनराइजर्स के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। वह केन विलियमसन को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने 75 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। सनराइजर्स के लिए सबसे ज्यादा रन डेविड वॉर्नर ने 95 पारियों में 4014 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने 91 पारियों में 2768 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 84 पारियों में 2260 रन बनाए हैं।

IPL में सनराइजर्स के लिए सबसे ज्यादा रन सर्वोच्च SR 169.66 सर्वश्रेष्ठ औसत 49.55 सर्वाधिक रन 4014 सर्वाधिक मैच 95 स्ट्राइक रेट पूरी तालिका बल्लेबाजी औसत सभी विदेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी स्ट्राइक रेट (अधिक = आक्रामक बल्लेबाज) अभिषेक शर्मा 2019-2026 | 87 मैच 169.66 सर्वोच्च हेनरिक क्लासेन 2023-2026 | 55 मैच 168.14 विदेशी डेविड वार्नर 2014-2021 | 95 मैच 142.59 विदेशी केन विलियमसन 2015-2022 | 76 मैच 126.03 विदेशी शिखर धवन 2013-2018 | 91 मैच 125.13 भारतीय खिलाड़ी मैच पारी रन HS औसत SR 100 50 4s 6s डेविड वार्नर 2014-2021 95 95 4014 126 49.55 142.59 2 40 379 143 शिखर धवन 2013-2018 91 91 2768 92* 35.03 125.13 0 21 328 54 अभिषेक शर्मा 2019-2026 87 84 2260 141 28.97 169.66 2 12 217 134 केन विलियमसन 2015-2022 76 75 2101 89 36.22 126.03 0 18 181 64 हेनरिक क्लासेन 2023-2026 55 52 1969 105* 45.79 168.14 2 12 137 113 बल्लेबाजी औसत (अधिक = अधिक स्थिर बल्लेबाज) डेविड वार्नर 2014-2021 | 95 मैच 49.55 सर्वश्रेष्ठ हेनरिक क्लासेन 2023-2026 | 55 मैच 45.79 विदेशी केन विलियमसन 2015-2022 | 76 मैच 36.22 विदेशी शिखर धवन 2013-2018 | 91 मैच 35.03 भारतीय अभिषेक शर्मा 2019-2026 | 87 मैच 28.97 भारतीय स्रोत: ESPNcricinfo | T20 आंकड़े करियर डेटा पर आधारित (SRH के लिए) Jansatta InfoGenIE

विराट कोहली इतिहास रचने से 58 रन दूर

विराट कोहली ने 2023, 2024 और 2025 में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आईपीएल 2026 में 600 रन पूरा करने से 58 रन दूर हैं। पूरी खबर पढ़ें।