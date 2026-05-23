इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में सनराइजर्स हैदराबाद की तिकड़ी अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और इशान किशन ने कमाल कर दिया। तीनों खिलाड़ियों ने 500 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक ही टीम की तरफ तीन बल्लेबाजों ने आईपीएल के किसी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं।
अभिषेक और क्लासेन पहले ही 500 से ज्यादा रन बना चुके थे। किशन ने 79 रनों की पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में इस सीजन में 500 रन पूरे किए। इससे पहले 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने ऐसा किया था।
गिल,साई और बटलर की जोड़ी ने पहली बार किया था कमाल
शुभमन गिल ने 15 मैच में 650 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने 15 मैच में 759 रन बनाए थे। जोस बटलर ने 13 पारियों में 538 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए क्लासेन ने 14 मैच में 606, इशान किशन ने 14 पारियों में 569 रन बनाए हैं और अभिषेक शर्मा ने 14 पारियों में 563 रन बनाए हैं।
IPL 2026 प्लेऑफ: पंजाब के लिए करो या मरो का दिन
आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होगी। सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर खेलेगी। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में से किसी एक से सामना होगा। पूरी खबर पढ़ें।