इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में सनराइजर्स हैदराबाद की तिकड़ी अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और इशान किशन ने कमाल कर दिया। तीनों खिलाड़ियों ने 500 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक ही टीम की तरफ तीन बल्लेबाजों ने आईपीएल के किसी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं।

अभिषेक और क्लासेन पहले ही 500 से ज्यादा रन बना चुके थे। किशन ने 79 रनों की पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में इस सीजन में 500 रन पूरे किए। इससे पहले 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने ऐसा किया था।

गिल,साई और बटलर की जोड़ी ने पहली बार किया था कमाल

शुभमन गिल ने 15 मैच में 650 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने 15 मैच में 759 रन बनाए थे। जोस बटलर ने 13 पारियों में 538 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए क्लासेन ने 14 मैच में 606, इशान किशन ने 14 पारियों में 569 रन बनाए हैं और अभिषेक शर्मा ने 14 पारियों में 563 रन बनाए हैं।

IPL Trio — Jansatta InfoGenIE

IPL रिकॉर्ड · एक टीम — तीन बल्लेबाज — 500+ रन SRH 2026 और GT 2025 — दो ऐतिहासिक तिकड़ियां IPL इतिहास में सिर्फ दो बार हुआ — एक ही टीम के तीन बल्लेबाजों ने एक सीज़न में 500+ रन बनाए SRH IPL 2026 बनाम GT IPL 2025 तीनों खिलाड़ियों की तुलना हेनरिक क्लासेन 606 रन 50.50 औसत 159.47 SR 6 अर्धशतक 69 सर्वश्रेष्ठ 1 साई सुदर्शन 759 रन — औसत — SR 1 शतक + 6 अर्धशतक — सर्वश्रेष्ठ इशान किशन 569 रन 40.64 औसत 178+ SR 6 अर्धशतक 91 सर्वश्रेष्ठ 2 शुभमन गिल 650 रन — औसत — SR 6 अर्धशतक — सर्वश्रेष्ठ अभिषेक शर्मा 563 रन 43.30 औसत 206.22 SR 1 शतक + 4 अर्धशतक 135* सर्वश्रेष्ठ 3 जोस बटलर 538 रन — औसत — SR 5 अर्धशतक — सर्वश्रेष्ठ SRH कुल 1738 तीनों मिलकर · IPL 2026 कुल रन GT कुल 1947 तीनों मिलकर · IPL 2025 Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

IPL 2026 प्लेऑफ: पंजाब के लिए करो या मरो का दिन

आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होगी। सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर खेलेगी। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में से किसी एक से सामना होगा। पूरी खबर पढ़ें।