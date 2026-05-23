इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में सनराइजर्स हैदराबाद की तिकड़ी अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और इशान किशन ने कमाल कर दिया। तीनों खिलाड़ियों ने 500 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक ही टीम की तरफ तीन बल्लेबाजों ने आईपीएल के किसी सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं।

अभिषेक और क्लासेन पहले ही 500 से ज्यादा रन बना चुके थे। किशन ने 79 रनों की पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में इस सीजन में 500 रन पूरे किए। इससे पहले 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने ऐसा किया था।

गिल,साई और बटलर की जोड़ी ने पहली बार किया था कमाल

शुभमन गिल ने 15 मैच में 650 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने 15 मैच में 759 रन बनाए थे। जोस बटलर ने 13 पारियों में 538 रन बनाए। सनराइजर्स के लिए क्लासेन ने 14 मैच में 606, इशान किशन ने 14 पारियों में 569 रन बनाए हैं और अभिषेक शर्मा ने 14 पारियों में 563 रन बनाए हैं।

IPL Trio — Jansatta InfoGenIE
IPL रिकॉर्ड · एक टीम — तीन बल्लेबाज — 500+ रन
SRH 2026 और GT 2025 — दो ऐतिहासिक तिकड़ियां
IPL इतिहास में सिर्फ दो बार हुआ — एक ही टीम के तीन बल्लेबाजों ने एक सीज़न में 500+ रन बनाए
SRH
IPL 2026
बनाम
GT
IPL 2025
तीनों खिलाड़ियों की तुलना
हेनरिक क्लासेन
14 मैच · 14 पारी
606
रन
50.50
औसत
159.47
SR
6
अर्धशतक
69
सर्वश्रेष्ठ
1
साई सुदर्शन
15 मैच
759
रन
औसत
SR
1 शतक
+ 6 अर्धशतक
सर्वश्रेष्ठ
इशान किशन
14 पारी
569
रन
40.64
औसत
178+
SR
6
अर्धशतक
91
सर्वश्रेष्ठ
2
शुभमन गिल
15 मैच · कप्तान
650
रन
औसत
SR
6
अर्धशतक
सर्वश्रेष्ठ
अभिषेक शर्मा
14 मैच · 14 पारी
563
रन
43.30
औसत
206.22
SR
1 शतक
+ 4 अर्धशतक
135*
सर्वश्रेष्ठ
3
जोस बटलर
14 मैच · 13 पारी
538
रन
औसत
SR
5
अर्धशतक
सर्वश्रेष्ठ
SRH कुल
1738
तीनों मिलकर · IPL 2026
कुल रन
GT कुल
1947
तीनों मिलकर · IPL 2025
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