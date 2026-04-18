इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (18 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड पेन के विकल्प का ऐलान कर दिया। पेन की जगह 2 करोड़ रुपये में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी लेंगे। कोएत्जी आईपीएल में दो टीमों गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। वह निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।

इंग्लैंड के 35 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेविड पेन टखने की चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए। उन्होंने पहले दो मैचों में पांच ओवर में 70 रन दिए। पेन खुद सनराइजर्स की टीम में ऑस्ट्रेलिया के जैक एडवर्ड्स की जगह आए थे, जो पैर की चोट के कारण टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे।

कोएत्जी का आईपीएल में प्रदर्शन

कोएत्जी ने मार्च में साउथ अफ्रीका के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। चौथे मैच में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे और साउथ अफ्रीका की जीत में योगदान दिया था। आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए 10 मैचों में 13 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस के लिए 4 मैच में 2 विकेट लिए।

कार्स भी बाहर

कोएत्जी के आने और कप्तान पैट कमिंस के फिट होने से सनराइजर्स की गेंदबाजी मजबूत होगी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स हाथ की चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। कार्स एक भी मैच नहीं खेल पाए। श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को उनकी जगह स्क्वाड में शामिल किया है है।

शुभमन गिल ने लगाई पचासे की ‘हैट्रिक’

शुभमन गिल ने केकेआर के खिलाफ 50 गेंद पर 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस सीजन यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। गुजरात टाइटंस के कप्तान ने पचासे की हैट्रिक लगाई और टीम ने जीत की। पूरी खबर पढ़ें।

कैमरन ग्रीन ने लगाया ‘5 लाख’ का एक छक्का

कैमरन ग्रीन ने केकेआर के लिए इस सीजन आखिरकार पहला अर्धशतक लगाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 55 गेंद पर 79 रन की पारी खेली और इस दौरान एक ऐसा छक्का लगाया जिसकी कीमत 5 लाख रुपये स्पॉन्सर कार कंपनी को पड़ी। पूरी खबर पढ़ें।